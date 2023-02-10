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İmamoğlu 1 yıllık maaşını depremzedelere bağışladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bir yıllık maaşını depremzedelere bağışladı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 08:33
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İmamoğlu 1 yıllık maaşını depremzedelere bağışladı

İmamoğlu 1 yıllık maaşını depremzedelere bağışladı
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Kahramanmaraş merkezli  7,7 ve 7,6 şiddetindeki 10 ilde etkili olan depremlerden sonra, İBB Başkanı İmamoğlu'nun  ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak bir yıllık maaşını depremzedelere bağışladığı öğrenildi.

Depremin hemen ardından bölgeye 311 arama-kurtarma ekibi ve 20 iş makinası, günde 6 bin kişilik yemek, 15 bin de ekmek üretim kapasitesine sahip 2 TIR gönderen İBB, Hatay'a bugüne kadar temel ihtiyaç malzemelerini içeren 120 TIR daha gönderdi.

Depremden etkilenen Şanlıurfa’da ve Kilis’te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 8 ilde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri koordinasyonunda çok sayıda ekibin çalışmaları sürüyor. 

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Adanalıyığ
10.02.2023 09:45
Helal başkanım.  
 
Zafer Öğretmen
10.02.2023 09:43
Duyarlılık, samimiyet budur!  
 
Farkındamısın
10.02.2023 09:05
Ekrem başkan can başkan hep olduğu gibi yine kendisine yakışanı yapmış 👏👏👏🌷  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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