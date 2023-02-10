İmamoğlu 1 yıllık maaşını depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 10 ilde etkili olan depremlerden sonra, İBB Başkanı İmamoğlu'nun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak bir yıllık maaşını depremzedelere bağışladığı öğrenildi.

Depremin hemen ardından bölgeye 311 arama-kurtarma ekibi ve 20 iş makinası, günde 6 bin kişilik yemek, 15 bin de ekmek üretim kapasitesine sahip 2 TIR gönderen İBB, Hatay'a bugüne kadar temel ihtiyaç malzemelerini içeren 120 TIR daha gönderdi.

Depremden etkilenen Şanlıurfa’da ve Kilis’te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 8 ilde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri koordinasyonunda çok sayıda ekibin çalışmaları sürüyor.