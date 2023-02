İşte Gölcük depremindeki iki mucize kurtuluş

Nurcan Eraslan 22 yaşındaydı. Hemşireydi. Deprem sırasında görev yaptığı SSK Hastanesi'nin 5 katlı lojmanının en üst katında bulunuyordu.

Kurtarma ekipleri Nurcan Hemşire’ye ulaştığında depremin meydana gelişi üzerinden tam 187 saat geçmişti. Evet tam 187 saat, yani 7 gün 19 saat...



Aç ve susuz kalmıştı, üzerinde tonlarca ağırlık vardı, her an ölümle burun burunaydı. Evet tam 187 saat sonra kendisine ulaşan kurtarma ekipleri sayesinde hayata tutundu.

Nurcan Hemşire'nin zamana karşı tek silahı her ne pahasına olursa olsun bilincini yitirmemek için ortaya koyduğu azmiydi.

Kurtarma ekiplerinin sesini duyduktan 4 saatlik çalışma sonucu enkaz altından çıkarmış o dört saat 4 yıl gibi gelmişti kendisine…

Nurcan Hemşire, yarı baygın bir halde meslektaşlarının güvenli ellerine bırakıldı.

Nurcan Hemşire, azmin ve umudun sembolü oldu.

Merkez üssü Gölcük olan deprem, tüm Marmara Bölgesi'nde yıkımlara neden oldu.

Muhasebeci Yüksel Er depreme eşi Işık Er, oğlu Eser Er ve kızı Ecem Er ile Yalova'da oturdukları Gök Apartmanı'ndaki evlerinde yakalandı.

47 yaşındaki Işık Er ile 4,5 yaşındaki Ecem Er hayatını kaybederken 14 yaşındaki Eser Er, komşuları tarafından enkazın altından çıkarıldı. Annesini ve kardeşini kaybeden Eser Er için de kurtarma ekipleri için de umutlar iyiden iyiye tükenmişti.

Er, 98 saat sonra enkazın altından çıkarılarak hafızalara umudun bir başka adı olarak kazınırken kendisini karşılayan oğlu ile 'Çak' yapması ise hafızalara kazınmıştı.

Gölcük depremi 16 milyon insanı etkilemişti. Tarih: 17 Ağustos 1999 günü yaşanan deprem saatler 03.02’yi gösterirken 7.4 büyüklüğünde vurmuş, resmi kayıtlara göre 17 bin 480 kişinin yaşamını alıp götürmüştü.