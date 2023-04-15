Galatasaray Nef Gaziantep'te fark yedi

Gaziantep temsilcisi bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef ise 14. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, Frankamp, Dotson ve Egbunu'nun etkili performansıyla ilk periyodu 27-14 üstün geçti.

Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Gaziantep Basketbol, hücumda topu kötü kullanan ve iyi savunma yapamayan Galatasaray Nef karşısında 18. dakikada farkı 20 sayıya (46-26) çıkardı. Gaziantep temsilcisi, soyunma odasına da 48-31 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına hem hücum hem de savunmada baskılı başlayan Galatasaray Nef, üst üste bulduğu basketlerle 26. dakikada tamamlanırken, farkı 4 sayıya (55-51) indirdi. Egbunu'nun boyalı alandaki basketleriyle rakibinin hızını kesen Gaziantep Basketbol, son periyoda da 63-58 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde Dotson ve Can Uğur Öğüt ile skor bulan Gaziantep Nef, 34. dakikada farkı 11 sayıya (74-63) çıkardı. Caloiaro'nun bireysey çabasıyla oyunda kalmaya çalışan Galatasaray Nef karşısında dış atışlardan üst üste basketler bulan Gaziantep Basketbol, son iki dakikaya 87-75 önde girdi. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren Gaziantep ekibi, müsabakadan 96-78 galip ayrıldı.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon

Gaziantep Basketbol: Frankamp 13, McIntyre 10, Dotson 14, Metin Türen 6, Egbunu 17, Can Uğur Öğüt 14, Muhsin Yaşar 4, Leon Harun Apaydın 5, Luther 13

Galatasaray Nef: Russel 3, McGee 9, Göksenin Köksal 2, Mahir Ağva 4, Sadık Emir Kabaca 14, Ristic 5, Ennis 18, Muhaymin Mustafa, Caloiaro 23

1. Periyot: 27-14

Devre: 48-31

3. Periyot: 63-58

(AA)