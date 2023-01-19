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En kötü dönemi geride bıraktı: Kulüp rekoru kırdı

Teknik Direktör Erol Bulut ile Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk yarısındaki en kötü dönemini yaşıyor.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 16:58
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Gaziantep FK Erol Bulut ile en kötü dönemini yaşıyor

En kötü dönemi geride bıraktı: Kulüp rekoru kırdı
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4 sezonluk Spor Toto Süper Lig tarihinde 3. teknik adamla çalışan Gaziantep FK'de 610 günle en uzun süre görevde kalan teknik direktör Erol Bulut, ligin ilk yarısında kulübün en kötü Süper Lig dönemini geride bıraktı.


EN KÖTÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR
4 yıllık Süper Lig tarihinin en kötü ilk yarı performansını bu sezon geride bırakan Gaziantep temsilcisi, oynadığı 18 lig maçında 4 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet alarak taraftarını üzdü.

Erol Bulut'un öğrencileri, topladığı 19 puanla ligin ilk yarısını 12. sırada tamamladı. Gaziantep temsilcisi, bu sonuçlarla ilk yarı performansları değerlendirildiğinde Süper Lig tarihinin en kötü dönemini geride bırakmış oldu.

Süper Lig tarihi boyunca genel itibarıyla istikrarlı bir görüntü çizen kırmızı-siyahlı ekip, ligdeki 4. sezonunda 3. teknik adamıyla yoluna devam ediyor.
 

EN FAZLA PUAN ORTALAMASI SUMUDİCA'DA

13 Haziran 2019'da Rumen teknik adam Marius Sumudica ile sözleşme imzalayan kırmızı-siyahlı ekip, 10 Ocak 2021 tarihine kadar yoluna devam ettiği Sumudica'dan 577 gün taktik aldı.

Bu sürede 51 lig maçına çıkan Sumudica, 19 galibiyet ve 20 beraberlik hanesine 77 puan yazdırdı. Rumen çalıştırıcı, maç başına ortalama 1,50 puan topladı.

Sumudica'nın ardından 2020-2021 sezonun ortasında Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto ile anlaşan Güneydoğu temsilcisi, 116 gün birlikte çalıştığı Pinto ile 21 lig maça çıktı, 6 galibiyet ve 6 beraberlik yaşadı. Gaziantep FK, Pinto yönetiminde maç başına 1,14 puan ortalaması yakaladı.
 

EN DÜŞÜK ORTALAMA EROL BULUT'DA

Portekizli teknik adamın ardından Erol Bulut ile masaya oturan Gaziantep FK, 20 Mayıs 2021 tarihinden bu yana yoluna aynı hocayla devam ediyor.

Takımın başında 56 lig maçına çıkan tecrübeli teknik adam, 16 galibiyet ve 17 beraberlikle 1,16 puan ortalaması yakaladı.

Bulut, 610 gündür görevine devam ediyor.

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