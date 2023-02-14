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Ligden çekilen Gaziantep FK'nın golcüsü Figueiredo'nun yeni takımı belli oldu

Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan, "Figueiredo'yu Başakşehir'e vereceğiz" dedi

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 14:05
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Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan'dan açıklama

Ligden çekilen Gaziantep FK'nın golcüsü Figueiredo'nun yeni takımı belli oldu
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Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'nın futbolcularına çeşitli kulüpler talip olurken, Figueiredo'nun yeni takımı belli oldu.

Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan, şunları söyledi:

 "En ciddi yol aldığımız Joao Figueiredo'nun Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu. Anlaşma netlik kazandığında Joao Figueiredo'yu bonservisi ile Başakşehir'e vereceğiz.

Diğerler oyuncularımıza birçok Süper Lig kulübünden teklif var. Oyuncularımızın gelişimine katkı veren yerleri seçeceğiz. Biz hem kulüp hem de oyuncunun menfaatine bakarak gitmesini istiyoruz. 

Sözleşmesi devam eden oyuncularımızı göndermekten ziyade kiralık vereceğiz. Takımın iskeletini de bu anlamda koruyarak gelecek sene ligdeki mücadelemize devam edeceğiz. Takımın içini asla boşaltma gibi bin niyetimiz yok." 

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