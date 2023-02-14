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Lig'den çekilen Gaziantep FK'da ayrılıklar başladı

Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan, Figueiredo'nun Başakşehir'e transfer olacağını söyledi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 16:34
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Gaziantep FK'da ayrılıklar başladı

Lig'den çekilen Gaziantep FK'da ayrılıklar başladı
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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından sezonun geri kalanına devam etmeyecek olan Gaziantep FK'da futbolcuların durumları netlik kazanmaya başladı.

İLK AYRILAN FİGUEİREDO
Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan açıklamalarda bulundu. Henüz imza aşamasına gelmeyen transfer olduğunu dile getiren Adnan Erkan, "En ciddi yol aldığımız yer Joao Figueiredo'nun Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu. Anlaşma netlik kazandığında Joao Figueiredo'yu bonservisi ile Başakşehir'e vereceğiz. Diğerler oyuncularımıza birçok Süper Lig kulübünden teklif var. Oyuncularımızın gelişimine katkı veren yerleri seçeceğiz. Biz hem kulüp hem de oyuncunun menfaatine bakarak gitmesini istiyoruz" diye konuştu.

Başakşehir'in Mustafa Eskihellaç ile de ilgilendiği öğrenildi.

"GELECEK SENE MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Transferi netleşmeyen oyuncular hakkında konuşmanın doğru olmayacağını vurgulayan Adnan Erkan, "Sözleşmesi devam eden oyuncularımızı göndermekten ziyade kiralık vereceğiz. Takımın iskeletini de bu anlamda koruyarak gelecek sene ligdeki mücadelemize devam edeceğiz. Takımın içini asla boşaltma gibi bin niyetimiz yok" diye konuştu.

OYUNCULAR BİR ÇOK TAKIMIN RADARINDA

Öte yandan Gaziantep FK'da oyuncular bir çok takımın radarına girdi. Süper Lig ekipleri 18 Şubat'a kadar uzatılan transfer döneminde bu sezon lige devam etmeyecek Gaziantep FK'dan oyuncuları listesine aldı. Edinilen bilgilere göre oyuncu temsilcileri Süper Lig ekipleriyle dirsek teması halinde.

Lazar Markavoc'in Fenerbahçe ile değil Trabzonspor ile görüştüğü öğrenilirken, bu transferin UEFA Konferans Ligi maçından sonra netleşeceği belirtildi. Gaziantep'in orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'e Adana Demirspor'un, kaleci Günay Güvenç'e Galatasaray, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'un talip oldukları gelen bilgiler arasında yer alıyor. Maxim'i ise Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için görüştügü menajerler tarafından ifade edildi.

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