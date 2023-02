Gaziantep FK Hatay karşısında nasıl geriden gelip fark attı

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, evinde Hatayspor'u ağırladı.

GAZİANTEP MÜCADELEYE İYİ BAŞLADI

Ev sahibi Gaziantep FK, Hatayspor karşısında maça daha iyi başlayan taraf oldu.

Üst üste geliştirdikleri ataklarla golü aradılar.

SABA'DAN NEFİS ORTA, GOLCÜ İŞ BAŞINDA

Hatayspor, mücadelenin 27. dakikasında golcüsü El Kaabi ile öne geçti.

Saba Lobjanizde, ortasını açarken topa adeta koordinatları verdi.

Saba'da yapılan adrese teslim ortada El Kaabi'ye sadece topu ağlara göndermek kaldı.

JEVTOVİC'DEN KLAS GOL

Ev sahibi, Jevtovic'in mükemmel golüyle 38. dakikada beraberliği yakaladı.

Golün bir kısmını da Maxim'e teslim etmek lazım. İki rakibinden muazzam sıyrıldı ve oyundan düşürdü.

İçeriye çevrilen topta Jevtovic'in ilk şutu savunmadan döndü.

İkinci pozisyonda mükemmel bir şut çıkardı ve kalecinin üstünden topu ağlara gönderdi.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ DEVAM EDEMEDİ

İkinci yarıda Gaziantep'te bir sakatlık yaşandı.

Mustafa Eskihellaç sakatlandı ve maça devam edemedi. 54. dakikada yerini Veliu'ya bıraktı.

KALİTELİ ORTA GOLÜ GETİRDİ, GAZİANTEP GERİ DÖNDÜ

Gaziantep FK geriye düştüğü maçta öne geçmeyi başardı.

Ömürcan Artan öne ortaya baktı ve adrese teslim mükemmel bir orta kesti.

Yapılan ortaya aynı güzellikte kafa vuruşunu yapan Markovic, topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Gol sonrası Gaziantep tribünü büyük bir sevinç yaşadı.

MARKOVIC YENİDEN SAHNEDE

Markovic, 77. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Furkan Soyalp'in savunma arkasına attığı topa Lazar Markovic, çok iyi hareketlendi. Topla buluşan Markovic golü attı.

GAZİANTEP DÖRTLEDİ

Oyuna 82. dakikada dahil olan Alexander Merkel, 88. dakikada golünü attı ve Gaziantep farka koştu.

MAÇI KAZANMAYI ÇOK İSTEDİLER

Gaziantep, bu maçı kazanmayı çok istedi ve karşılığını da aldı. Aylar sonra evinde kazanmayı başardı.

Hatayspor'u 4-1 yendi ve çok kritik bir 3 puan alarak 9. sıraya yükseldi.

HATAYSPOR KÜME HATTINA

Hatayspor, bu mağlubiyet sonrası 17. sıraya düştü. Küme hattında işler kızıştı. Takımların birbirine denk puanları var ve her an her şey olabilir.