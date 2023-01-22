Sağlık Bakanlığı şehir hastanesi için 1 milyar 925 milyon TL’lik imza attı. İhalesi 3 kez iptal edilmişti

Rant hastaneleri olarak nitelendirilen şehir hastanelerini işleten şirketlere her yıl milyarlarca lira ödeme yapan Sağlık Bakanlığı, bütçe yetersizliği nedeniyle üç defa iptal ettiği Kars Devlet Hastanesi projesinin ihalesini sonunda tamamladı.

1 milyar 925 milyon TL’lik imza

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, son bir yılda dördüncü defa düzenlediği 500 yataklı Kars Devlet Hastanesi projesinin ihalesini sonuçlandırdı. İhaleyi, Burakcan İnşaat ile Zey Yapı iş ortaklığının aldığı ve bakanlık ile şirketler arasında 1 milyar 925 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı öğrenildi.

Kars Devlet Hastanesi’nin ihalesi son bir yılda üç defa iptal edilmişti. İhalelerin iptal gerekçesi ise “bütün tekliflerin ayrılan ödeneğin/ yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması” şeklinde açıklandı. Yani ihalelerde sunulan teklifler, bakanlığın hastane projesi için ayırdığın bütçesinin üzerindeydi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı son 6 ayda 25 hastane projesinin ihalesini iptal etti. İhalelerin büyük bir kısmının iptal gerekçesi, şirketlerin Sağlık Bakanlığı’nın ayırdığı bütçenin çok üzerinde teklif vermesi olarak gösterildi.

PARA RANT HASTANELERİNE

Devlet hastanesi ihalelerini iptal eden iktidar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “hayalim” dediği ve rant projesi olarak nitelendirilen şehir hastanelerine ise milyarlarca lira ödemeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2022 Yılı Performans Programı’na göre, 2022’de şehir hastanelerini işleten şirketlere 21 milyar 564 milyon TL ödendi. Şirketlere bu yıl ise 24 milyar 255 milyon TL ve 2024 yılında ise 25 milyar 808 milyon TL aktarılacağı belirtiliyor.