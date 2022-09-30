1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

10'dan fazla sokak kedisinin ayağı kesildi

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, son günlerde kanlar içerisinde ve topallayan kedileri gören vatandaşlar, kedilerin arka ayaklarının kesildiğini tespit etti.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 23:21
Takip Et

Gaziantep'te 10 dan fazla sokak kedisinin ayağı kesildi

10'dan fazla sokak kedisinin ayağı kesildi
+
Aa
-

Karkamış'ta sokak kedilerini kanlar içerisinde gören vatandaşlar şok yaşadı. Hayvanseverlere ve yetkililere haber veren vatandaşlar, olaya anlam veremediklerini belirtti.

SAĞ ARKA AYAKLARI KESİLMİŞ

Tedirginlik yaşadığını belirten vatandaşlar, olayın sebebinin belirlenerek faillerinin yakalanmasını istiyor. Yetkililerin ilk yaptığı tespitlerde, 10'un üzerinde kedinin sağ arka ayağının kesildiğinin belirlendiği, sayının daha fazla olabileceği belirtildi. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hilmi ceskerli
30.09.2022 23:55
Bunu yapan yaratıkların elleri kesilmelidir. Yapanın insan olduğuna inanmıyorum. Bunlar insan kılığına girmiş canavar olması gerekir. Allah sizleri de ellerinizden yoksun eder inşallah.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
1
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
2
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
3
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyulmadığı gerekçesiyle Avrupa Türkakımın lisansını iptal etti
4
﻿Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyulmadığı gerekçesiyle Avrupa Türkakımın lisansını iptal etti
﻿Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyulmadığı gerekçesiyle Avrupa Türkakımın lisansını iptal etti
﻿Parti içi gerilim tırmanıyor! AKP’li il başkanından AKP’li üyeye suç duyurusu
5
﻿Parti içi gerilim tırmanıyor! AKP’li il başkanından AKP’li üyeye suç duyurusu
﻿Parti içi gerilim tırmanıyor! AKP’li il başkanından AKP’li üyeye suç duyurusu
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
6
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Tunç Soyer hakkında 3 soruşturmaya birden izin verildi. Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkaran Vahdettin'e hain demişti
7
﻿Tunç Soyer hakkında 3 soruşturmaya birden izin verildi. Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkaran Vahdettin'e hain demişti
﻿Tunç Soyer hakkında 3 soruşturmaya birden izin verildi. Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkaran Vahdettin'e hain demişti
﻿S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
﻿S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
﻿S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
﻿Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
﻿Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
﻿Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
﻿10'dan fazla sokak kedisinin ayağı kesildi
﻿10'dan fazla sokak kedisinin ayağı kesildi
﻿10'dan fazla sokak kedisinin ayağı kesildi
﻿Silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın
﻿Silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın
﻿Silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.