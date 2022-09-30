﻿10'dan fazla sokak kedisinin ayağı kesildi

Karkamış'ta sokak kedilerini kanlar içerisinde gören vatandaşlar şok yaşadı. Hayvanseverlere ve yetkililere haber veren vatandaşlar, olaya anlam veremediklerini belirtti.
SAĞ ARKA AYAKLARI KESİLMİŞ
Tedirginlik yaşadığını belirten vatandaşlar, olayın sebebinin belirlenerek faillerinin yakalanmasını istiyor. Yetkililerin ilk yaptığı tespitlerde, 10'un üzerinde kedinin sağ arka ayağının kesildiğinin belirlendiği, sayının daha fazla olabileceği belirtildi. (İHA)
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