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Aydan Şener evinde 25 kedi ve 2 köpek ile yaşıyor. "Onlarla çok mutluyum"

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde sinema ve dizi oyuncusu Aydan Şener'i konuk etti. Aydan Şener, evinde tam 27 hayvanla yaşadığını söyleyerek "Onlar sayesinde güne güzel başlıyorum, onlarla çok mutluyum, beni çok mutlu ediyorlar" diyerek 25 kedisi ve 2 köpeği olduğunu söyledi. 

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:01
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Onlarla çok mutluyum! Aydan Şener 25 kedi ve 2 köpekle yaşıyor

Aydan Şener evinde 25 kedi ve 2 köpek ile yaşıyor. ''Onlarla çok mutluyum''
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Ceyda Düvenci ve Aydan Şener, konu oyunculuğa geldiği zaman, kadın oyuncuların yaşadığı sıkıntıyı dile getirdiler.

40 YAŞINA GELDİĞİN ZAMAN SADECE ANNE ROLLERİ GELİYOR!

Düvenci "Genelde belli bir yaştan sonra hep birinin ablası ya da annesi oluyorsunuz. 45 yaşındayım ya birinin ablası ya birinin annesi diyorlar. Rol ne diyorum, falanın annesi, tamam da ne? Ne anlatıyorum rolde? O bir şey yapacak sen destek olacaksın. O rol oyuncu olarak beni hiç heyecanlandırmıyor. Benim de 4 senedir dizide olmamamın nedeni bu. Birinin ablası ya da annesi olmak istemiyorum!" dedi. 

BİR OYUNCU İÇİN HİÇ HOŞ DEĞİL

Aydan Şener ise "Aynı durumdayım. 40 yaşında geldin mi, hatta biraz daha öne çektiler, sadece anne rolleri! Onun annesi bunun annesi. Tamam oynayayım ama bu kadınının da bir hikayesi olsun, geçmişi olsun. Anne işte. Bir oyuncu için hiç hoş değil. Kadın oyuncuların yaşadığı sorun bu. Onun için reddettiğim çok rol var" diye konuştu.

Aydan Şener, evinde tam 27 hayvanla yaşadığını söyleyerek "Onlar sayesinde güne güzel başlıyorum, onlarla çok mutluyum, beni çok mutlu ediyorlar" diyerek 25 kedisi ve 2 köpeği olduğunu söyledi. 
 

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