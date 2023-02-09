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Gaziantep'te 3 kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Gaziantep'te depremden 76 saat sonra 3 kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 08:42
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Gaziantep'te 3 kişi depremden 76 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Gaziantep'te 3 kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldı
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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 3 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur, alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.

Depremden 76 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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