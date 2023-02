Gaziantep'teki gazeteciler son durumu aktardı: Durum Fatma Şahin’in söylediğinden daha da ötede

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Kahramanmaraş, 6 Şubat Pazartesi günü Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Gaziantep'te de meydana gelen 6,4'lük depremin ardından; Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa olmak üzere pek çok il hasar aldı. Bölgelerde ölü ve yaralı sayıları artarken gözler depremde yıkılan bina sayısına çevrildi.

İletişim kısıtlı olduğu için kısıtlı bilgi alınabilen Gaziantep’ten gazeteciler Raci Dölek ve Cemal Subaşı şehirdeki son durumu Yeniçağ’a anlattılar.

“BURAYA YETİŞMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Gaziantep Olay Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Olay Gazetesi'nin sahibi Raci Dölek Gaziantep’te ölü sayısının her geçen gün arttığı belirterek “Valiliğin açıkladığı 490’dı bana göre şu an 800-900’lere ulaşmış durumda.” dedi.

Gelen yardımların yeterli olmadığını belirten Dölek, “Yardımlar geliyor ama yeterli desek yalan. Çünkü şehir nüfusu Suriyelilerle birlikte yaklaşık 3 milyon insan yaşıyor. Buraya yetiştirmek mümkün değil.” dedi.

“DURUM FATMA ŞAHİN’İN SÖYLEDİĞİNDE DAHA DA ÖTEDE”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Youtube üzerinden katıldığı bir yayında 'İlçenin yarısından fazlası yok' şeklindeki sözlerini hatırlatan Dölek, “Durum Fatma Şahin’in söylediğinde daha da ötede. Bölgedeki gazeteci arkadaşıma bugün sorduğumda yüzde 70’i yok diye söyledi. O rakam az dedi. Deprem bölgesi olan Nurdağı da büyük zarar gördü. Millet bu geceyi de soğukta geçirmeye devam edecek kimse evine girmiyor. Hastası olan da olmayan da girmiyor.” dedi.

“EKMEK İÇİN 3 SAAT SIRA BEKLEMEK GEREKİYOR”

Şehirde an itibariyle en büyük sorunun ekmeğe ulaşım olduğunu söyleyen Dölek, “Ekmek yok çünkü doğalgaz çalışmıyor. Bütün fırınlar doğalgazlı olduğu için tamamıyla ekmekte sıkıntı yaşanıyor. Şehrin ekmek ihtiyacı şu an şehrin karşılanmıyor. Fırın sayısı çok az odunla çalışan fırınlar var şu an. 3 milyon insan sıra bekliyor. En iyi ihtimalle 2 buçuk, 3 saat sıra beklemeniz gerekiyor. O da sınırlı.” dedi.

“EKMEK VE MAZOT KUYRUKLARI ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR”

İmkanı olanların şehirde çıktığını söyleyen Dölek, “1,5 milyon insan geceyi dışarıda soğukta geçirdi. En büyük sıkıntılardan biri de benzin ve mazot sıkıntısı yaşanıyor. Şu an ekmek ve mazot kuyrukları almış başını gidiyor. Otoyol açılınca millet Mersin, Kayseri, Ankara’ya doğru yola çıktılar. Şehirde bir boşalma da başladı.” dedi.

“PERŞEMBE GÜNÜ DOĞALGAZIN VERİLMESİ BEKLENİYOR”

Dölek şehre Perşembe günü doğalgazın verilmesini beklediğini söyleyerek “Nurdağı bölgesinde BOTAŞ hattı patladığı için buraya doğalgaz en az 10 günde verilecekti ama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı var Abdullah Tancan Perşembe akşamı doğalgazın büyük ihtimalle verileceğini söylüyor.” ifadelerini kullandı.

“YARDIM YOK”

Nokta ve Tempo'nun Eski Yazı İşleri Müdürü Cemal Subaşı “Şehir boşalmış vaziyette. Yardım yok. Herkes ondan dert yanıyor. Islahiye ve Nurdağı diye bir yerimiz yüzde 60’ının en az yıkılmış olduğunu söylüyorlar. Ne belediye başkanından ne başka bir yerden ses yok.” dedi.

“ŞEHİR DIŞINA GÖNDERİLEN DOKTORLAR HALA GERİ GELMEDİ”

“Bundan 15-20 gün önce hem Karkamış’ta hem de Yüksekova’ya Suriye’ye harekat yapılacak diye sahra hastaneleri kurulmuştu ve doktorların bir kısmı oraya gönderildi.” diyen Subaşı “Bildiğim kadarıyla hala geri gelmediler. Devlet hastanesinde ameliyathanelerde sıkıntı olduğu söyleniyor, çatlaklar var. Birkaç tanesini kapattılar.” ifadelerini kullandı.