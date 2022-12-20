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  • Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir'den kavga açıklaması. Olaylı gece sonrası ilk kez konuştu

Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir'den kavga açıklaması. Olaylı gece sonrası ilk kez konuştu

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Mert Ramazan Demir’in geçtiğimiz hafta katıldığı bir davette Kubilay Aka ile kavga ettiği iddia edilmişti. Demir ilk kez olay gecesini anlattı. 

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 08:37
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Olaylı gece sonrası ilk kez konuştu! Mert Ramazan Demir'den kavga açıklaması

Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir'den kavga açıklaması. Olaylı gece sonrası ilk kez konuştu
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Oyuncu Kubilay Aka’nın, Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir’le kavga ettiği iddia edilmişti. Aka, Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu’yla samimiyetinden rahatsız olduğu söylenmişti.

Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla çok yakın dost olan Aka, Mert Ramazan Demir’e bağırdı ve “Herkes hareketlerine dikkat edecek” dediği söylenmişti. Kavgaya Mert Ramazan Demir’in dizideki sağ kolu Ersin Arıcı da katılıp, Aka’ya tepki göstermişti.

Kavga haberleriyle ilgili Mert Ramazan Demir, ilk kez konuştu. Mert Ramazan Demir, "Olay çok büyüdü. Gereksiz gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim ve kavga etmedim. Göz göze bile gelmedim. Bizim Afra ile samimiyetimiz zaten yeni değil, çok eski arkadaşız. Mevzu saçma sapan bir yere gitti. Ufak tefek oyunlarla, bir şeyle manipülasyona uğradı herkes, bizim de mevzu başımıza patladı. Ama hiçbir öyle bir şey yok" dedi.

Demir, "Kubilay Aka sözlü olarak, "Ne yapıyorsun sen?" dedi mi?" sözlerine, "Öyle bir şey oldu. Ama göz göze gelinme ve kavga yaşanmadı. Hatta ben dışardayım. Mevzunun için de bile değildim" diye konuştu.
 

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