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Park tartışması kanlı bitti

Gaziantep’te bir iş yerinin önüne bir aracın park edilmesiyle işyeri çalışanı ile yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşerek bir sağlık çalışanı bıçakla yaralandı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 17:26
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Gaziantep’te park tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı

Park tartışması kanlı bitti
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Gaziantep’te park yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü olayda bir diş pratisyeni bıçakla yaralandı.

Olay Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde hürriyet mahallesinde bulunan bir diş kliniğinde meydana geldi. 

İddiaya göre, yabancı uyruklu şahıslara ait bir aracın iş yerinin önüne park edilmesiyle işyeri çalışanı ile yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. 

Tartışma kısa sürede bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada diş pratisyeni Hamit Yıldız koluna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralanan Yıldız hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Kaynak: İHA)

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