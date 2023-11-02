İsrail yeni hastane katliamına hazırlanıyor: Kudüs Hastanesi çevresi yoğun bombardıman altında

İsrail ordusu, saldırılarını sürdüğü Gazze'de binlerce kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresini bombaladı.

KAYNAK: AA
İsrail yeni hastane katliamına hazırlanıyor: Kudüs Hastanesi çevresi yoğun bombardıman altında

İsrail ordusunun, Filistin'in Gazze Şeridi'nde bulunan Kudüs Hastanesi çevresini 2 saati aşkın süredir yoğun bombardıman altında tuttuğu belirtildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin Tel el-Heva bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, Filistin Kızılayı tarafından yönetilen Kudüs Hastanesi'nin çevresinin 2 saati aşkın süredir yoğun bombardıman altında tutulduğu ifade edildi.

İsrail saldırıları nedeniyle bölgede şiddetli patlama sesleri duyulduğu aktarılan açıklamada, patlama sesleri dolayısıyla hastane personeli ve bölgedeki yerinden edilen 14 binden fazla kişinin korku ve endişe yaşadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, daha önce tahliye edilmesini istediği Kudüs Hastanesi çevresine yoğun saldırılar düzenlemiş, hastanede ciddi hasar oluşmuştu.

İlgili Haberler
İsrailli vekilden etnik temizlik çağrısı: Gazze yeryüzünden silinmeli
İsrail ve Gazze için sevgiliye göre din değiştiren Tuğçe Kazaz öyle şeyler söyledi ki dağlar inledi
Gazze yanarken Arabistan'da dünyanın en büyük müzik festivali başladı. Türkiye'de ise tarikatlar 'Mehmetçik Gazze'ye' diyor
Haluk Levent Gazze’de yaşanan insanlık felaketini Nazım Hikmet’in dizeleriyle anlattı ‘Büyümez ölü çocuklar’
Hamas'ın Gazze'deki ‘örümcek ağı’ tünelleri ilk kez bu kadar net görüntülendi
Gazze'de büyük yıkım: 18 bin ton bomba atıldı
Kassam Tugayları açıkladı: Gazze'nin güneyine sızan İsrail askeri araçlarını vurduk
Öne Çıkanlar
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Manchester United'ı fena çarptılar. Fark yedi Spor
Manchester United'ı fena çarptılar. Fark yedi
Rekabet Kurulu'na yeni başkan atandı Gündem
Rekabet Kurulu'na yeni başkan atandı
3 bin 500 yıllık gizemli keşif: Mısır'da 'ölüler kitabı' bulundu Bilim
3 bin 500 yıllık gizemli keşif: Mısır'da 'ölüler kitabı' bulundu
Trump'ın oğlu dolandırıcılık davasında hakim karşısına çıktı Dünya
Trump'ın oğlu dolandırıcılık davasında hakim karşısına çıktı
Papa'dan İsrail-Filistin sorunu için ‘iki devletli çözüm’ çağrısı Dünya
Papa'dan İsrail-Filistin sorunu için ‘iki devletli çözüm’ çağrısı
Dilan Polat ve Engin Polat sağlık kontrolünden geçirildi Gündem
Dilan Polat ve Engin Polat sağlık kontrolünden geçirildi