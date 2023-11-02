İsrail yeni hastane katliamına hazırlanıyor: Kudüs Hastanesi çevresi yoğun bombardıman altında

İsrail ordusunun, Filistin'in Gazze Şeridi'nde bulunan Kudüs Hastanesi çevresini 2 saati aşkın süredir yoğun bombardıman altında tuttuğu belirtildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin Tel el-Heva bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, Filistin Kızılayı tarafından yönetilen Kudüs Hastanesi'nin çevresinin 2 saati aşkın süredir yoğun bombardıman altında tutulduğu ifade edildi.

İsrail saldırıları nedeniyle bölgede şiddetli patlama sesleri duyulduğu aktarılan açıklamada, patlama sesleri dolayısıyla hastane personeli ve bölgedeki yerinden edilen 14 binden fazla kişinin korku ve endişe yaşadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, daha önce tahliye edilmesini istediği Kudüs Hastanesi çevresine yoğun saldırılar düzenlemiş, hastanede ciddi hasar oluşmuştu.