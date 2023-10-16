Gazze’nin güneyinde ateşkes için anlaşma sağlandı

İsrail’in Gazze’ye kara harekatı için hazırlıkları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. ABD, İsrail ve Mısır, Gazze’nin güneyinde ateşkes için anlaşma sağladı.

Gazze’nin güneyinde ateşkes için anlaşma sağlandı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 10 gündür devam ediyor. İsrail, kara harekatı için yığınak yapmaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Reuters'in iki Mısırlı güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre; ABD, İsrail ve Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaştı.

Ancak Reuters'a göre Hamas'ın medya ofisi insani ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığına dair bir bilgisi olmadığını söyledi.

İsrail ordusu ve İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden herhangi bir yorum yapılmadı.

CAN KAYBI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 9. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 235 kişi daha hayatını kaybetti.

Buna göre 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam can kaybı 2 bin 670'e, yaralı sayısı da 9 bin 600'e ulaştı.

İsrail ordusu, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.

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