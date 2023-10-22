Gazze'nin üçte biri yıkıldı

İsrail ile HAMAS arasındaki çatışmaların şiddeti giderek artarken, Gazze'nin neredeyse üçte birinin yıkıldığı açıklandı.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) edindikleri bilgilere göre, devam eden hava saldırıları nedeniyle kurtarma ekiplerinin görevlerini yerine getiremediğine dikkati çeken Haq, hastanelerin de dolup taştığını dile getirdi. Yaklaşık 9 bin kanser hastasının tedavi alamadığını aktaran Haq, "7 Ekim'den bu yana Gazze'deki konut birimlerinin yüzde 30'u yıkıldı ya da yaşanmaz hale geldi" bilgisini paylaştı. Haq, BM Kadın Birimi'ne göre ise 490 bin kadın ve kız çocuğunun yerinden edildiği, yaklaşık 900 kadının ise eşlerini kaybederek dul kaldığı bilgisini paylaştı.

HAMAS'a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf ise, İsrail'in saldırılarında meydana gelen hasara ilişkin bilgi verdi. Maruf, saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığını, 62 kamu binası ile 133 bin 370 konutun kısmi hasar gördüğünü ve bunlardan 10 bin 127'sinin oturulamayacak durumda olduğunu kaydetti.

Medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in eğitim kurumlarına yönelik saldırıları nedeniyle 160 okulun zarar gördüğü, bunlardan 19'unun hizmet dışı kaldığı aktarıldı.