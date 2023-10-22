İsrail’e destek açıklayan Trudeau'ya camide tepki: Ateşkes çağrısı için daha kaç çocuğun ölmesi gerek

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail’e destek veren açıklamalarının ardından Toronto’daki cami ziyaretinde protesto edildi.

KAYNAK: İHA
İsrail’e destek açıklayan Trudeau'ya camide tepki: Ateşkes çağrısı için daha kaç çocuğun ölmesi gerek

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yönelik ölümcül saldırılarını sürdürüyor.

İsrail’e desteğini açıkça belirten ülkeler arasındaki Kanada’nın Başbakanı Justin Trudeau, dün Toronto Uluslararası Müslümanlar Örgütü'ne bağlı camiyi ziyaret etti.

Cuma namazı için toplanan kalabalık ise İsrail destekçisi başbakanı protesto etti.

Trudeau’nun konuşmasına izin vermeyerek tepki gösteren ve yuhalayan öfkeli kalabalık, “Yazıklar olsun” diyerek bağırdı.

Cami önünde Trudeau’ya tepki göstermek için toplanan protestocular ise, “Ateşkes çağrısı için daha kaç çocuğun ölmesi gerek” sözleriyle Kanada başbakanına sitem etti.

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