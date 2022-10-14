Halk sağlığının ateşe atılmasına bakanlık onayı. GDO'lu yeme izin verildi. Bu kararı alırken hiç mi halkın sağlığını düşünmediniz

Tarım ve Orman Bakanlığı, genetiği değiştirilmiş (GDO) mısır çeşitleri ve enzimlerin hayvan yemlerinde kullanılmasına tüm itirazlara karşın yine izin verdi. Alınan kararlar sonrası onaylanan maddeler 10 yıl geçerli olacak. Ürünler, sadece hayvan yemlerinde kullanılacak.

Alınan karara tepkiler geldi. Akla glen ilk soru; “Bu yemlerle beslenen hayvanları tüketmek ne kadar sağlıklı” oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni biyogüvenlik kararları yayınladı. Alınan kararları Cumhuriyet gazetesi yayımladı. Bakanlık, bir kez daha GDO’lu mısır ve enzimlerin hayvan yemlerinde kullanılmasına uzun süreli izin verdi.

Kasım 2015’te Resmi Gazete’de yayımlanan Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi’nin (BESD-BİR) böceklere dayanıklılığı sağlayan genler bulunan GDO’lu mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvurunun onayı, başvuru sahibinin istemi nedeniyle iptal edildi.



Buna karşın yine BESD-BİR’in “kınkanatlılar” (coleoptera) takımı böceklere karşı dayanıklılık sağlayan “pmi” genini içeren, genetiği değiştirilmiş mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvuru kabul edildi. GDO’lu bu ürün, artık hayvan yemlerinde kullanılabilecek. Ürün, yem ya da yem hammaddesi olarak anılacak.

SUİÇMEZ: AŞIRI KÂR DÜŞÜNÜYORLAR



Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, GDO izinlerinin artık rutine bağlandığını açıklayarak tepki gösterdi. Su içmez şunları söyledi:

“Yemde bir lobi var. Bu tür ürünlerle üretimin daha ucuz olduğunu savunuyorlar. Bu lobi sayesinde de GDO’lu ürünlere sürekli izin veriliyor. ‘Nasıl en ucuzunu üretip piyasaya satarız’ anlayışı var. Özel sektörün kendi kârını düşünen bir bakış açısı. Dışarıya bağımlı politikalar tercih ediliyor. ‘GDO’lu ürünlere doğrudan izin verilmiyor’ denilse de yem kullanmak da doğru bir politika değil. Kendi ülkemizde daha ucuza yem üretebileceğimizi unutmamamız gerekiyor”