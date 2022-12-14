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Balla karıştırınca şifa çekirdeğini tüketince zehir saçıyor

Ayva’nın balla karışımı adeta şifa dağıtıyor. Ancak çekirdeği tehlikeli olabiliyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 14:20
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Ayva balla karıştırılınca şifa deposu oluyor. Çekirdeği ise zehir saçıyor. Ayvanın faydaları neler?

Balla karıştırınca şifa çekirdeğini tüketince zehir saçıyor
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Zengin bir besin öğesi olan ayvanın faydalarını say say bitmez. Virüslere karşı da etkili olan ayva bağışıklığı güçlendiriyor, vücuda vitamin depoluyor.

Mynet’te yer alan bilgilere göre, Diyetisyen Pınar Demirkaya ayva hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

AYVA BALK KARIŞIMI

Ayva balla karıştırılıp tüketildiğinde kolit, diyare, bağırsak enfeksiyonları ve kabızlık için idealdir. Çin’de özellikle ayva kabuğu ülser tedavisinde, ıslatılmış ve haşlanmış ayva tohumlarından oluşan jöle de göz problemlerini rahatlatmak, mukoza zarı iltihapları ve hatta boğaz ağrılarını tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır.

BU HASTALIKLARA İYİ GELİYOR

Ayva anemi, karaciğer hastalığı, kardiyovasküler hastalıklar, göz hastalığı, astım ve diğer solunum yolu hastalıkları ve anti-allerjenik özellikleri ile sistitle mücadelede de yardımcıdır. Çok güçlü antioksidanlar olan polifenolik bileşikler içerir.

Ayva çayı veya ayva suyu cilt yaralarının, akne ve lekelerin tedavisinde yardımcı olur.

ÇEKİRDEĞİNE DİKKAT

Ayva pişirilmeden önce ayva çekirdeklerinin çıkarılması gerekiyor. Elma, kayısı ve benzer meyvelerde olduğu gibi çekirdekler amigdalin içerir, bu bileşik midede hidrojen siyanide dönüşür. Fazla miktarda alınması siyanid zehirlenmesine neden olur.

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