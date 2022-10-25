Van’da bulunan Mısır akbabası tedavi altına alındı

İHA

Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bir ihbar üzerine gittikleri bölgede nesli tükenmekte olan bir Mısır akbabasını tespit etti.



TEDAVİ AMACIYLA TESLİM EDİLDİ

Ekiplerce muhafaza altına alınan yaralı Mısır akbabası, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine tedavisinin yapılması amacıyla teslim edildi.



