Gece görüşlü helikopterler sabaha kadar müdahale etti. THK uçaklarına hurda deyip yıllarca uçurtmadılar

Her yıl yaz aylarında orman yangınları ile mücadele eden Türkiye'de söndürme çalışmaları tartışmalara neden oluyor. Geçtiğimiz yıllarda hurda ve antika denilen THK envanterindeki yangın söndürme uçaklarının imkan verilince nasıl yangın söndürdüğü ise bu yıl Muğla'da başlayan yangınlarda ortaya koyuldu. Gece görüşlü helikopterler sabaha kadar müdahale etti. Geçtiğimiz yıllarda ise sabaha kadar ormanların yanışı seyredildi.

Gece görüşlü helikopterler sabaha kadar müdahale etti. THK uçaklarına hurda deyip yıllarca uçurtmadılar

Yeniçağ Özel / Taygun Can

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda çıkan orman yangınlarında havadan müdahalelerde yetersiz kalmış yüzlerce hektar ormanlık alan küle dönmüştü.

Sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mevcut Türk Hava Kurumu (THK) yangın söndürme uçaklarının "hurda ve antika" olduğunu ifade ederek uçamayacağını ileri sürmüştü.

Pakdemirli bir açıklamasında, “Vizontele’de vardı ya, kaputu açıyorlar, motor yok, işte öyle” derken bir başka açıklamasında ise “Uçaklar hantal, hurda uçamaz, motorları çalışmıyor” demişti.

YENİ ORMAN BAKANI'NDAN ESKİ BAKANI KISKANDIRACAK AÇIKLAMA

Muğla’nın, Datça, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde çıkan orman yangınlarına geçtiğimiz yılların aksine havadan ve karadan müdahale edildi.

Yeni dönemde Tarım ve Orman Bakanı olarak görev alan İbrahim Yumaklı Muğla'da başlayan orman yangınlarının "havadan ve karadan etkin müdahale sonucunda" kontrol altına alındığını ifade ederken eski bakan Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklarla gece görüşü kullanılarak yangına müdahale etmesi dikkat çekti.

Yumaklı yangının kontrol altına alındığını şu sözlerle duyurdu:

"Muğla, #Milas’taki orman yangını havadan ve karadan etkin müdahale sonucunda KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren alevlere karşı zamanla yarışan

@OGMgovtr

personelimizin ve diğer tüm kurum çalışanlarımızın emeğine sağlık."

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THK'NIN HANGARDA BEKLETİLEN UÇAKLARI ÇOK DAHA SERİ

İzmir ve çevresinde 2021 yılında çıkan ve büyük bir alanın kül olduğu orman yangınına THK’nin uçakları müdahale etmemişti. Bu yıl Datça ve Bodrum’da çıkan orman yangınlarında kullanılan bazı uçakların THK’ye ait olduğu görüldü.

THK envanterinde bulunan uçaklar hurda olarak nitelendirilerek Rusya'dan alınan uçaklar yangın söndürme çalışmalarında hantal kalıyor. THK uçakları suyu yangın bölgesine bıraktıktan sonra deposunu denizden ya da gölden doldurabilirken Rusya'dan alınan uçakların yeniden müdahale için havalimanına dönüp deposunu doldurması gerekiyor.

ERDOĞAN “THK’NİN ELİNDE MÜDAHALE EDECEK UÇAK YOK” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ciğerlerini alev alev yakarak nefessiz bırakan orman yangınlarına gerekli müdahalede yaşanan aksaklıklara gelen tepki üzerine açıklama yapmıştı.

Erdoğan, 2021 yılında yaptığı açıklamada "THK'nin elinde yangında kullanılabilecek uçak yok" sözleriyle tepkileri yanıtlarken bugün aynı uçakların gece bile havadan müdahaleyi mümkün kılması dikkat çekti.

Yaz ayları ile başlayan "yangın sezonu", Türkiye'nin bir gerçeği iken THK'nın uçakları destek dışı bırakılarak yaklaşık 4 yıldır yanan veya yakılan ormanlara neden gerekli ve zamanında müdahalelerin yapılmadığı ise merak konusu oldu.

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