Hurda denilerek yıllardır uçurulmayan uçak bakın nasıl da dalış yapıyor

Muğla’nın Fethiye ilçesi Katrancı koyunda saat 13.57’de koyunda çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangını başladı.

Yangına havadan müdahale başlarken ekipler de bölgeye sevk edildi.

Bölgenin rüzgarlı olduğu öğrenilirken, ekipler yanını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Havadan yapılan müdahalelerde kullanılan uçakların THK’ya ait olması dikkatlerden kaçmadı. THK’nin bir dönem ‘hurda’ denilerek uçurulmayan uçakları müdahale etti.

Uçaklar denizden suyu alarak havadan yangını söndürmeye çalışıyor.

HURDA DENİLEN UÇAKLAR ŞİMDİ İŞBAŞINDA

İzmir ve çevresinde 2021 yılında çıkan ve büyük bir alanın kül olduğu orman yangınına THK’nin uçakları müdahale etmemişti. Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli söz konusu yangın söndürme uçaklarının ‘hurda’ olduğunu iddia ederek yangına müdahale için gönderilmediğini açıklamıştı.

Pakdemirli bir açıklamasında, “Vizontele’de vardı ya, kaputu açıyorlar, motor yok, işte öyle” derken bir başka açıklamasında ise “Uçaklar hantal, hurda uçamaz, motorları çalışmıyor” demişti.

THK uçaklarının daha seri olduğunun bilinmesine rağmen ‘hurda’ olduğu gerekçesiyle yangına müdahale etmesi için kullanılmaması tepkilerin odağında yer almıştı.

Erdoğan, 2021 yılında yaptığı açıklamada "THK'nin elinde yangında kullanılabilecek uçak yok" sözleriyle tepkileri yanıtlarken bugün aynı uçakların yangına müdahalet etmesi dikkaet çekti.