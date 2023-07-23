Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor

Geçtiğimiz günlerde özel tüketim vergilerine akaryakıtı da eklenmiş, bu da pompaya zam olarak yansımıştı. Seçimden bu yana fiyatları ikiye katlanan motorine salı gününden itibaren 2 lira daha zam geleceği açıklandı.

Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor

Editör: Ersoy ÖZDEM

Bir hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yeni bir karar yayınlandı. Yayınlanan kararla birlikte benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV de 7,05 TL’ye yükseltildi.

28 liradan satılan benzinin fiyatı ÖTV zammıyla çoğu ilde 34 lirayı, motorinin litre fiyatı ise 26 liradan 32 liraya çıktı.

Seçim öncesi benzin 19,70, motorin de 18,60 lira seviyesinde bulunurken; seçimin üzerinden 2 ay geçmişken akaryakıt fiyatları da neredeyse ikiye katlandı.

Türk lirasının her geçen gün değer kaybetmesi ve döviz kurlarındaki çalkalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi.

SALI GÜNÜ MOTORİNE 2 LİRA ZAM GELİYOR

Pompa fiyatı 34 lira olan benzine önümüzdeki hafta da zam geleceği ifade edildi. Salı gününden itibaren ise motorine 2 liralık bir zam yapılacağının altı çizildi.

Şu anda İstanbul’da motorinin litre fiyatı 33.92 liradan satılırken, benzinin litresi ise Salı günkü zam öncesinde ortalama 34,05 liradan satılıyor.

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