Elektriğe dev zam yolda. Yüzde 52 yüzyılı son sürat sürüyor

Editör: Ayşe Memiş

28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan yüzde 52 oy oranıyla tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. A’dan Z’ye her şeye zam yağdı. "Türkiye Yüzyılı" açıklamalarıyla ekonomik kriz daha da derinleşti.

Dolar kuru ve artan enflasyon sebebiyle zam yağmuru devam ediyor. Marketlerdeki, pazardaki, fırındaki birçok ürüne zam yapıldı.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltildi. Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8 Katma Değer Vergi oranı ise yüzde 10 oldu.

"ELEKTRİĞE ZAM BÜYÜK GELECEK"

Vergi artışlarıyla piyasalarda enflasyonun daha da artacağı endişesi varken Ekonomist Mustafa Sönmez, sosyal medya hesabından son iki yıllık enflasyon ile elektrik arasındaki makasa dikkat çekti.

Sönmez elektriğe dev bir zammın yolda olduğunu duyurdu.

Sönmez şu ifadelere yer verdi:

"Elektriğe zammın eli kulağında. Saray, seçim öncesi elektriğe indirim yaptırmıştı. TÜFE ile elektrik arası makas açılmış halde ve zam taleplerine yanıt verme hazırlığı yapılıyor. 2021 temmuz ayından bu yana TÜFE yüzde 142 artarken elektrik fiyatları yüzde 71 artmış. Zam, büyük gelecek."

Sönmez'in paylaştığı grafikler şöyle:

ERDOĞAN AKARYAKITA ZAMMI BÖYLE SAVUNDU

Erdoğan, benzin ve motorin fiyatlarına yapılan büyük zammı savunarak Türkiye’nin akaryakıtta Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri olduğunu savundu.

Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Akaryakıtta Hazine ve Maliye Bakanlığımız vergi ile alakalı bir düzenleme yaptı. Özellikle ÖTV’nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV’de böyle bir artışa gidildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk.

Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri. Akaryakıtta zaten bir otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dünyadaki fiyatlar çerçevesinde belirleniyor. ÖTV artışıyla yapılan da depremin etkileri, depremle mücadele ile alakalı Türkiye’nin ihtiyaçları kapsamında yapılmış bir vergi düzenlemesidir.