Sokak röportajında konuşan kadın: Türkiye'nin her yerinden güldür güldür petrol akıyor

İstanbul’da sokak röportajına katılan bir vatandaş Türkiye’nin kendi petrolünü çıkardığını, Türkiye’nin her yerinde petrol olduğunu iddia etti. Vatandaş; "Biz kendi petrolümüzü çıkarıyoruz. Türkiye'nin her yeri petrol. Güldür güldür petrol akıyor. Bundan sonra zafer bizim” dedi.

Sokak röportajında konuşan kadın: Türkiye'nin her yerinden güldür güldür petrol akıyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzine ve motorine geçtiğimiz hafta yapılan zamların ardından 17 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.

16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu. Motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı.

Bu zamlara rağmen bazı vatandaşların sokak röportajında söylediği sözler sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekiyor.

TÜRKİYE’NİN HER TARAFI PETROLMÜŞ

Türkiye’de akaryakıt zamları döviz hareketleri Türkiye’deki ekonomik durumu oldukça zorlaştırmışken sokak röportajında konuşan bir vatandaş sosyal medyanın gündemine oturdu.

Vatandaş; "Biz kendi petrolümüzü çıkarıyoruz. Türkiye'nin her yeri petrol. Güldür güldür petrol akıyor. Bundan sonra zafer bizim” dedi.

TÜRKİYE'NİN PETROL İTHALATI 4 MİLYON 203 BİN 519 TON OLDU

Bu sene Ham petrol ve petrol ürünlerinde en fazla ithalat Rusya, Irak ve Kazakistan'dan yapıldı.

Türkiye neredeyse petrol ihtiyacının tamamını yurt dışı ülkelerinden ithal etmekte.

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