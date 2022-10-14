Sigaraya büyük zam geliyor. Tiryakiler için kara haber geldi

Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor.

Alkol ve tütün ürünlerine art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. JTI grubundaki sigaralara 2 lira zam geldiği açıklandı.

Yarıdan itibaren geçerli olacak zamlı fiyatları, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Gelecek olan yeni zamla birlikte JTI grubu sigaralarda en ucuz sigara 29 lira 50 kuruş olacak.

İşte zamlı fiyat listesi:

- Camel Yellow 100 gr Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 48 TL

- Winston Slender: 30 TL

- Winston Dark Blue & Deep Blue: 30 TL

- Winstons Slims: 31 TL

- Winston: 31 TL

- Winston Xsence: 32 TL

- Camel Slender: 29,5 TL

- Camel: 30 TL

- Monte Carlo: 29,5 TL

- LD: 29,5 TL

NE OLMUŞTU?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde viski çeşitlerine yüzde 15 ile 18 aralığında zam geleceğini açıklamıştı.