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  • Erdoğan'ın Süleyman Soylu kararı ortaya çıktı. Geleceğin AKP liderliğine göz dikmişti

Erdoğan'ın Süleyman Soylu kararı ortaya çıktı. Geleceğin AKP liderliğine göz dikmişti

Yeniçağ TV’deki 25. Saat programında açıklamalarda bulunan gazeteci yazar Fatih Ergin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 16:40
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Geleceğin AKP liderliğine göz dikmişti. Erdoğan'ın Süleyman Soylu kararı ortaya çıktı

Erdoğan'ın Süleyman Soylu kararı ortaya çıktı. Geleceğin AKP liderliğine göz dikmişti
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AKP içerisinde Erdoğan sonrasına yönelik liderlik mücadelesi veren isimlerden biri olarak bilinen Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak bir iddia geldi.

Yeniçağ TV’deki 25. Saat programında Kübra Çelebi’ye açıklamalarda bulunan gazeteci yazar Fatih Ergin, konu ile ilgili AKP içerisinden aldığı son bilgileri aktardı.

Ergin, Berat Albayrak’ın mücadelesinin devam etmesine karşılık Soylu’nun AKP’deki Erdoğan sonrası için verdiği liderlik mücadelesi neredeyse bitme noktasına geldiğini ifade ederek, “Hatta Erdoğan’ın bile kendisinden sonrası liderlik için Soylu’ya sıcak bakmadığını öğrendim ben. Bunda en büyük etkenlerden birinin Sedat Peker’in iddiaları olduğu aktarıldı.” dedi.

Ergin sözlerinin devamında ise şunları söyledi; "O iddialar Soylu’yu siyasi hayatının bundan sonraki her safhasında takip edecek, karşısına çıkacak. Yani Sedat Peker Soylu’yu görevden aldıramadı ama AKP içerisindeki mücadelesine set çekti. Böylece de büyük bir çalım atmış oldu."

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