Ümit Özdağ: Süleyman'ı döveceğim diye soruşturma açılmış bulsam döveceğim bulamıyorum ki

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iki gün önce (2 Kasım 2022) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenledi. "Dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır" denilen fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

"BULSAM DÖVECEĞİM BULAMIYORUM Kİ"

Ümit Özdağ'ın konuyla ilgili açıklaması sosyal medyaya düştü.

Twitter'da paylaşılan videoda Ümit Özdağ'ın "Ankara Başsavcısı benimle ilgili soruşturma açmış 'Süleyman'ı dövecek' diye. Ben de diyorum ki, 'Bulsam döveceğim de bulamıyorum." diyerek güldüğü görüldü. Videoya beğeni ve yorum yağdı.

NE OLMUŞTU?

Tartışma Soylu'nun Mayıs ayında TGRT Haber'de katıldığı programda Özdağ hakkında söylediği ifadelerle başlamıştı.

Özdağ'ın "Sessiz İstila" isimli filmi hakkında söylediği "Ben finanse ettim" sözlerinin hatırlatıldığı Soylu, bunun bir "Soros taktiği" olduğunu söyledi.

Macaristan doğumlu Yahudi asıllı Amerikalı işadamı George Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı, birçok kurum ve kuruluşa sağladıkları finansmanlarla biliniyor.

Soylu'nun sözlerinin ardından Özdağ yayına bir cevap gönderdi. Sunucu bu yanıtı okumak istese de Soylu, bu mesajın okunmasını kabul etmedi ve "Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunun söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır" demişti.

Sözlerini sürdüren Soylu, Özdağ hakkında, "Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" ifadelerini kullanmıştı.

'GÖRECEĞİZ KİM OPERASYON ÇOCUĞU, KİM SOROS'UN ÇOCUĞU'

Bunun üzerine Ümit Özdağ ise Twitter hesabından İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini açıkladı.

Soylu'ya seslenen Özdağ, "Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle" dedi.

Daha sonra Soylu ile görüşmek için bakanlık önüne giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Süleyman'ı görseydim dövecektim. Bir yerde görürsem yine kendisine vuracağım haberi olsun" açıklaması yaptı.

Özdağ yine bir röportajda "AKP'li eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Soylu'nun size söylediği “Operasyon çocuğu, adam yerine koymam” sözleri için “Bu sözlerden Anadolu'da cinayet işlenirdi” dedi. Cinayet sözcüğünü kullanmak medeni bir ülkeye ve bir hukukçuya yakışmıyor ama sonuçta ne kadar ağır bir laf olduğunu vurgulamış, bu haberi duydunuz mu?" sorusuna ise "Haklı, ben de oraya kadar gittim, Süleyman'ı görseydim dövecektim, Bakanlığın önüne çıksaydı ona vuracaktım yani, onun için gittim oraya. Bir yerde görürsem yine kendisine vuracağım, haberi olsun." ifadeleriyle yanıt vermişti.