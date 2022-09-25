Bakan Derya Yanık canlı yayında açıkladı. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili flaş tahmin

Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, bu hafta Başkent Kulisi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı ağırladı.

İşte Bakan Derya Yanık'ın açıklamalarından satır başları:

İllerimizin yarısından fazlasını dolaştık, dolaşmaya da devam edeceğiz. Kadın kuruluşlarımızı da ziyaret ederek çalışmaları yerinde görüyoruz. Bakanlığımızın kapsama tarafına giren bölümlerde önlemler alıyoruz. Saha ile alakalı çok samimi bir yorum yapacağım. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında genel bir memnuniyetsizlik ve ne olacak soru işaretleri vardı. Özellikle gıda fiyatlarında açıklanamayan gerçekten karşılığı da olmayan bir artış vardı ve birdenbire vatandaşın alım gücü düştü. Dövizdeki dalgalanmada bu durumu etkilemişti. Bunlar tabi ki bir yük oluşturdu. Gıda fiyatlarının açıklanamaz yükselişlerine müdahaleler ve kura müdahaleyle vatandaşımız şunu gördü. Evet bir sorun var ama bunu çözecek kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan.

"MİLLET AK PARTİ'YE GÜVENİYOR"

Millet AK Parti'ye 20 yıldır güveniyor, AK Parti'nin icraat kabiliyetine güveniyor. Fakat şu son dönemdeki dalgalanmalar bir şok etkisi yarattı. Millet bu dönemde de muhalefetten bir çözüm beklemedi sadece bir kararsızlık vardı ve tekrar alınan tedbirlerle bir çözüm mercii beklemeye gerek yok dediler.

Milletin içinden insanlarız biz ve şunu hep gördük, muhalefet bir alternatife dönüşemediği için mecburen AK Parti, hayır böyle bir şey yok. Millet AK Parti'yi tercih etti, millet mecbur kaldığı için değil. Millet neyi tercih ettiğini bilerek AK Parti'yi tercih etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN VAATLERİNE TEPKİ

Öncelikle şunu belirtmeliyim, yoksulluğu bitirmek değil de yoksulluğu kullanmak argümanını CHP çok kullanıyor. Bizim sosyal yardım kullanıcısı insanlarımızın yüzde 82'si istihdama katılamayacak durumlar, bu ne demek çalışamayacak kişiler, çocuklar, engelliler ve yaşlılar. Sosyal devlet istihdama katılamayacak kitlelere sosyal yardım ile destek olur. Geriye kalan 18'i de işkurla yaptığımız iş birliği ile iş alanlarına yönlendiriyoruz. Siz kitleleri yoksulluktan kurtarmıyorsunuz iddiası yanlış.

"O kadar çok sosyal yardım yapıyorsunuz ki insanlar çalışma ihtiyacı duymuyor" deniliyor bu da yanlış. Sosyal yardım alanların hepsi AK Parti seçmeni değil, tamamen ihtiyaç temeli üzerine oluşturuyoruz. Bakılamaz bu!

"BURALARDA MANİPÜLASYON TUTMAZ"

Dün Malatya'da bir kardeşimiz dedi ki sizin çalışmalarınızın somut örneği benim. Benim eşim ağır engelli o engelli maaşı alıyor ben bakım maaşı alıyorum. Biz bu hedef kitleye nasıl bir katkıda bulunduğumuzu biliyoruz. Buralarda manipülasyon tutmaz, ortaya fikirler atılıyor ve biz bakıyoruz değerlendiriyoruz.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı bir model, sosyal güvenlik dediğinizde başka bir başlık, sosyal yardımlar dediğiniz başka bir başlık girer devreye. Sosyal güvenlik sistemi başka bir şey, sosyal yardımlar dediğimizde ortalama gelir düzeyinin altında kalan grupların desteklenmesi ya da engelli, yaşlı, çocuk vb. grupların desteklenmesidir.

Isınma desteği normal şartlarda kömürdü ama biz geçtiğimiz yıl doğal gaz desteğini de ekledik. Elektrik tüketim destekleri keza, farklı başlıklarda farklı yardımlar yapıyoruz, dağınık dedikleri bu. Örnek olarak, eşi askere gitti ve geride eş ve çocuk kaldı, eş ve çocuğun da hayatını idame ettirecek geliri yok o zaman yardım kapsamına giriyor.

Eşi vefat etmiş kadınların desteklenmesi, kadınlar ve erkekler şeklinde ayırmadan tamamen ihtiyaç temelinde sosyal yardım yapıyoruz. Kadınların önemli bir kısmı da aldıkları yardımları küçük üretimlere dönüştürüyor. Bu çok kıymetli bir şey.

25 sene önce de devlet vardı ve hastasını beton üzerinde yatırıyordu, hükümet iradesi olmadan devlet olamaz.

DOĞAL GAZ VE KÖMÜR YARDIMI

Bizim bölgeler itibariyle, soğuk bölgeler ve kısmen ılıman bölgeler olarak hanelerin tükettiği kömür miktarı belli. Şimdi Erzurum'da sağladığımız destekle Tokat aynı olmaz. Düzenli olarak yardımları temin ediyoruz. Doğal gaz temini noktasında bir sıkıntı olursa, kömür tüketimi yoğunlaşabilir bu nedenle tedarik noktasında bir hedef belirledik. Kömür desteklerimizi temin etmiş olacağız. 2021'de 1 milyon 874 bin haneye kömür desteği sağlamışız, 2022 yılı için 450 ila 1150 lira arasında doğal gaz desteği sağlandı. 330 bin 804 haneye doğal gaz desteği sağlamışız. Doğal gaz ile alakalı sağlık raporu bulunan kronik hastalara yüzde 5 ek ödeme yapıyoruz. Başvurular başladı.

Anaokulu desteği başladı bu dönem, her ay 100 lira desteğimiz var.

9 milyon vatandaşımızın da GSS primlerini biz ödüyoruz.

SOSYAL YARDIMA BAŞVURU KANALLARI

Geçtiğimiz yıl itibariyle sosyal yardım taleplerini vatandaşlarımız e-devlet üzerinden yapabiliyor. Başvuru çeşitliliğine rağmen öyle beklendiği gibi sosyal yardıma koşan bir kitle yok. Sosyal yardımı talep odaklı olmaktan çıkardık, arz talepli hale getirdik.

MUHALEFETİN ADAYI

Çok kurgusal bir cevap olur, Sayın Kılıçdaroğlu'nun istekli olduğu anlaşılıyor, diğer adaylardan da bir kısmı istekli. Kim olur onu zaman gösterecek ama benim şöyle bir değerlendirmem var. Tahmin olarak söyleyeceğim, ben muhalefetinin Cumhurbaşkanı adayının bugün ismi geçen hiçbir kimsenin olmayacağı kanaatindeyim, Kılıçdaroğlu dahil.

Hiç bilinmeyen seçime çok az kala, bagajını tartıştırmayacakları birini çıkaracaklar. 6'lı masayı kuran irade muhtemelen onların dışında bir aday ortaya çıkaracak. Henüz daha adayın kim olduğunu da tanımadığımız bir isim çıkacak. Bugün kamuoyunun çok da tanımadığı bir isim olacağını düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'nu saklayarak kazandırdılar, İmamoğlu'nun halk tanısaydı seçmezlerdi. Seçimlere çok yakın bir zamanda oluşturulan algı üzerinden seçim kazandırmaya yönelik bir aday olacak.