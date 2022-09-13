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AKP'den istifasının yıl dönümünde Ahmet Davutoğlu'ndan flaş video

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, AKP'den istifasının yıl dönümünde, istifa konuşmasını "Her son yeni bir başlangıca, her geçmiş yeni bir Geleceğe gebedir" notuyla paylaştı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 21:05
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Ahmet Davutoğlu AKP'den istifasının yıl dönümünde sosyal medyadan bir video paylaştı

AKP'den istifasının yıl dönümünde Ahmet Davutoğlu'ndan flaş video
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifasının yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Başbakanlık ve genel başkanlık yaptığı AK Parti'den 13 Eylül 2019 günü ayrılan Davutoğlu, "Her son yeni bir başlangıca, her geçmiş yeni bir Geleceğe gebedir" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, paylaşımında istifa konuşmasının yer aldığı videoya da yer verdi.

Videoda Davutoğlu’nun yaptığı konuşmanın sözleri şu şekilde:

“DEMOKRASİ TARİHİMİZİN EN YÜKSEK OYU”

"AK Parti'nin vefakar tabanı, ülkenin her yanında omuz omuza iki seçim mücadelesi verdiğim ve demokrasi tarihimizin en yüksek oyuyla birlikte büyük bir onur yaşadığı kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için, yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz.”

“TEŞEKKÜR EDİYORUZ, VEDA ETMİYORUZ”

 Bu 18 yıl içerisinde aralarında bulunmaktan büyük bir şeref duyduğumuz AK Parti'nin vefakar tabanına, hiçbir menfaat beklemeden çalışan cefakar teşkilatına teşekkür borçluyuz. Ancak onlara veda etmiyoruz. Teşekkür ediyoruz, veda etmiyoruz. Onlar vedanın değil vefanın muhataplarıdırlar.

“MÜCADELEYİ ANLAMLI KILAN DEĞERLER KALICIDIR”

Aziz milletimiz, tabelalar geçici hayatımızı ve her türlü mücadeleyi anlamlı kılan değerler kalıcıdır. Partiler bu değerlere hizmet ettikleri ölçüde anlamlı olurlar. Biz bu değerlerin, ilkelerin savunucusu ve sözcüsü olmaya devam edeceğiz."

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