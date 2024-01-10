Gelecek vaat eden 16 yaşındaki futbolcu kazada öldü

İngiliz futbol takımı Grimsby Town'ın gelecek vaat eden genç oyuncusu, 16 yaşında, seyahat ettiği arabanın bir kanala düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kulüp, oyuncusunun ölümünü "yürek burkan bir kayıp" olarak tanımladı.

Kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Cameron Walsh, GTFC akademisinin ayrılmaz bir parçasıydı" ifadelerini kullanırken, "Oyuna olan tutkusu yadsınamaz yeteneğiyle birleştiğinde onu takım arkadaşları, antrenörler ve tüm Grimsby Town ailesi arasında çok sevilen bir figür haline getirdi. Böyle bir trajedinin getirdiği acı ve kederi atlatırken düşüncelerimiz ve dualarımız onlarla birlikte" dedi.

Kazada Cameron Walsh’in babasının da hayatını kaybettiği açıklandı.