Bahis soruşturmasının önü nasıl kesildi? Ali Koç skandalı canlı yayında anlattı

HaberTürk’te yayınlanan 'Nedir Ne Değildir Özel' programına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yasa dışı bahis soruşturmasını yürüten savcının Erzurum’a tayin edilmesine sitem etti.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Bakın alt liglerde müthiş bir bahis olayı var, tanık olarak çağırıldık, soruşturma açıldı, heyecanlandık, umutlandık İçişleri Bakanımız bu konuda ciddi, konu müthiş bir savcıya verilmiş, Tam ikinci dalga olacaktı, savcının Erzurum'a tayini çıktı, Ben anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum." İfadelerini kullandı.

Gazeteci Murat Ağırel, Tuzlaspor’u kara para aklamakla suçlamış ve 2-0 biter Tuzlaspor-Erzurumspor maçında yasa dışı bahis oynandığını iddia etmişti. Yaşanan olayların ardından duruma tepki gösteren Ali Koç olayların araştırılmasını istemişti. Ali Koç’un bu çağrısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlatmıştı.