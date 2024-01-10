Fenerbahçe Bonucci'yi resmen açıkladı

Fenerbahçe son olarak Union Berlin forması giyen Bonucci ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden transfere dair yapılan açıklamada, “Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır, İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” İfadelerine yer verildi.