Fenerbahçe Bonucci'yi resmen açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Bonucci'yi resmen açıkladı
Fenerbahçe Union Berlin'den ayrılan Bonucci ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe son olarak Union Berlin forması giyen Bonucci ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden transfere dair yapılan açıklamada, “Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır, İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” İfadelerine yer verildi.

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