Gelinim Mutfakta'da ortalık karıştı. Oğlunun, karısına gönderdiği hediyeyi duyan kayınvalide bayıldı

Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalide Gönül ve gelin Tuğba arasında hediye krizi yaşandı. Oğlunun babasından kalan 8,5 milyon TL'lik evini eşinin üstüne yaptırdığını öğrenen kayınvalide yayında sinir krizi geçirerek bayıldı.

Ufuk Cingöz
Gelinim Mutfakta'da ortalık karıştı. Oğlunun, karısına gönderdiği hediyeyi duyan kayınvalide bayıldı

Gelinim Mutfakta'nın son bölümü ilginç anlara sahne oldu. Nursel Ergin'in sunduğu yarışmada Gönül ve gelini Tuğba arasında yaşanan tartışma büyüdü.
Gelin Tuğba kayınvalidesini adeta sinir krizine soktu, sunucu o anlarda "Dur kadının kalbine inecek" dedi. Oğlunun, babasından kalan 8,5 milyon TL değerindeki evini eşi Tuğba'nın üstüne yaptırdığını öğrenen kayınvalide Gönül Hanım yayın esnasında bayıldı.

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Tuğba'nın eşi evin tapusunu programa göndererek sürpriz yaptı. Eşinin sürprizi karşısında ağzı açık kalan Tuğba, "Bu bizim kayınpederimizden eşime kalmış bir evdi. Eşim de evi benim üzerime yapmış" ifadelerini kullandı.

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"SEN BENİ DELİ ETMEYE Mİ ÇALIŞIYORSUN?"

Oğlunun kendisine sormadan böyle bir şey yapmasına sinirlenen anne Gönül Hanım ise "Benim eşi o evi alsın diye ben 15 sene yurtlarda çalıştım. Sen üstüne nasıl yapabilir? Hayır bu olacak. Araba aldırdıktan sonra evi nasıl senin üstüne yapar. Gelinimle benim aramda kan bağın dahi yok. Biz o paraları kuruşu kuruşuna biriktirdik. Sen beni deli etmeye mi çalışıyorsun. Çarpıntım başladı iyi değilim. Benim senden torunum var da seninle aile oluyoruz" diyerek sinir krizi geçirdi.

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Gönül Hanım daha sonra yayın esnasında baygınlık geçirdi. Yayına gelen sağlık ekipleri ise çekim esnasında kayınvalideye müdahale etti.

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Kayınvalidesinin rol yaptığını düşünen Tuğba ise "Anne merak etme ben seni tapuyla serinletirim. Oğlunun istemediği çocuk için beni suçlayamazsın" diyerek herkesi sinirlendirdi.

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