Onur Büyüktopçu 'Gelinim Mutfakta'dan kovulduğunu açıkladı. “Ayak kaydırma muhabbetleri oldu”

Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu konuk olduğu programda 'Gelinim Mutfakta'dan kovulduğunu açıkladı ve ekledi: Ayak kaydırma muhabbetleri falan oldu

Onur Büyüktopçu 'Gelinim Mutfakta'dan kovulduğunu açıkladı. “Ayak kaydırma muhabbetleri oldu”

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

'Kiralık Aşk' dizisiyle tanınan ve 'Yemekteyiz', 'Damat Bayıldı' ve 'Çarkıfelek' programlarını sunan Onur Büyüktopçu, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un YouTube kanalı 'Bize Kaldı'ya konuk oldu.

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Büyüktopçu, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Gelinim Mutfakta' programından kovulduğunu açıkladı.

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Programdan kovulduğunu açıklayan Onur Büyüktopçu, "Ben kovuldum anlam veremediğim bir şekilde. 'Seyircimle vedalaşsaydım' dedim. Ayak kaydırma muhabbetleri falan oldu" ifadelerini kullandı.

Büyüktopçu, 'Kısmetse Olur' sunuculuğunu da kabul etmediğini söyledi.

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