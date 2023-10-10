Onur Büyüktopçu 'Gelinim Mutfakta'dan kovulduğunu açıkladı. “Ayak kaydırma muhabbetleri oldu”

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

'Kiralık Aşk' dizisiyle tanınan ve 'Yemekteyiz', 'Damat Bayıldı' ve 'Çarkıfelek' programlarını sunan Onur Büyüktopçu, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un YouTube kanalı 'Bize Kaldı'ya konuk oldu.

Büyüktopçu, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Gelinim Mutfakta' programından kovulduğunu açıkladı.

Programdan kovulduğunu açıklayan Onur Büyüktopçu, "Ben kovuldum anlam veremediğim bir şekilde. 'Seyircimle vedalaşsaydım' dedim. Ayak kaydırma muhabbetleri falan oldu" ifadelerini kullandı.

Büyüktopçu, 'Kısmetse Olur' sunuculuğunu da kabul etmediğini söyledi.