Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in kızına ilginç evlilik teklifi! Faslı damat adayı bakın kaç deve vadetti

Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana gelen fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin’in kızı Bengü’ye ünlü bir Arap turizmci talip oldu.

Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in kızına ilginç evlilik teklifi! Faslı damat adayı bakın kaç deve vadetti

Editör: Özlem KIRAL

Geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki kızı Bengü Çınar ile birlikte Fas’a tatile giden Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin, beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

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Fas’ın ünlü Agafay çölünde safariye çıktıkları sırada safari turunu düzenleyen turizm şirketinin 31 yaşındaki sahibi olan Ahmed Yassine Zakaria isimli iş insanı ünlü sunucunun kızı Bengü’ye 40 deve ve havuzlu villa vadederek talip oldu.

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Konu hakkında açıklama yapan Nursel Ergin “Biz önce yaşananları şaka sandık. Ancak beyefendi meğerse çok ciddiymiş. Kızım eğer kabul etseydi 5 gün içinde düğün hazırlıklarına başlanacaktı. Hediye olarak da 40 deve teklif etti. Zaten benim kızımın böyle bir teklifi şu an kabul etmesi mümkün değil çünkü işine odaklanmış durumda. Hayırlısı olsun.” diye konuştu.

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Bengü Çınar ise yaşanan olay ile ilgili “Bir kadın önce kendi ayaklarının üzerinde durmalı. Benim için her zaman para değil aşk daha önemli. Şu an zaten gündemimde evlilik yok. İşime ve kendi ayaklarımın üzerinde durmaya odaklanmış haldeyim” ifadelerini kullandı.

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