20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Tiyatro oyunları geri dönüyor. Gelirlerini depremzedelere bağışlayacaklar

Tiyatro oyunları geri dönüyor. Gelirlerini depremzedelere bağışlayacaklar

6 Şubat’ta Kahramanmaraş ve çevre illeri vuran depremin ardından tüm Türkiye arama kurtarma ve yardım çalışmalarına odaklanmıştı. Etkinlikler iptal edilmiş, eğlence mekanları kapılarını kapatmıştı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 09:18
Takip Et

Gelirlerini depremzedelere bağışlayacaklar. Tiyatro oyunları geri dönüyor.

Tiyatro oyunları geri dönüyor. Gelirlerini depremzedelere bağışlayacaklar
+
Aa
-

İki hafta önce yaşadığımız deprem felaketinden sonra sanat ve eğlence dünyası her türlü etkinliği kapatarak afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımına koşmuştu.

Geçen sürenin ardından İstanbul’un kültür sanat hayatı yavaş yavaş normale dönüyor. Birçok tiyatro kapılarını açmaya hazırlanıyor. Hem de gelirlerini depremzedelere bağışlayarak. 

İşte seyirciye kapılarını ve perdelerini açacak olan tiyatro oyunları...

Amadeus (Dilan Çiçek Deniz-Tansu Biçer)

Neyzen (Uğur Yücel)

Doğal Afet (Nilperi Şahinkaya)

Yasemin Sakallıoğlu

Aydınlıkevler (Demet Akbağ-Salih Bademci- Burak Dakak, Sinem Ünsal)

Küheylan (Kerem Alışık-Emir Özden)

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
2
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
3
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
4
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
5
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
7
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.