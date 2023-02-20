Tiyatro oyunları geri dönüyor. Gelirlerini depremzedelere bağışlayacaklar

İki hafta önce yaşadığımız deprem felaketinden sonra sanat ve eğlence dünyası her türlü etkinliği kapatarak afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımına koşmuştu.
Geçen sürenin ardından İstanbul’un kültür sanat hayatı yavaş yavaş normale dönüyor. Birçok tiyatro kapılarını açmaya hazırlanıyor. Hem de gelirlerini depremzedelere bağışlayarak.
İşte seyirciye kapılarını ve perdelerini açacak olan tiyatro oyunları...
Amadeus (Dilan Çiçek Deniz-Tansu Biçer)
Neyzen (Uğur Yücel)
Doğal Afet (Nilperi Şahinkaya)
Yasemin Sakallıoğlu
Aydınlıkevler (Demet Akbağ-Salih Bademci- Burak Dakak, Sinem Ünsal)
Küheylan (Kerem Alışık-Emir Özden)