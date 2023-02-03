Akabueze Gençlerbirliği'nde

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Emmanuel Akabueze'yi kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Son olarak Beyçimento Bandırmaspor'da oynayan tecrübeli oyuncu; Odd Grenland, Kwara United, Brann, WH Zall, Odds BK takımlarının yanı sıra Türkiye liglerinde Dyorex Boluspor ve Hangikredi Ümraniyespor formasını giydi." ifadeleri kullanıldı.