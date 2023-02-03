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Akabueze Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, Nijeryalı orta saha oyuncusu Akabueze'yi transfer etti

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 19:31
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Gençlerbirliği'nden flaş transfer

Akabueze Gençlerbirliği'nde
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Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Emmanuel Akabueze'yi kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Son olarak Beyçimento Bandırmaspor'da oynayan tecrübeli oyuncu; Odd Grenland, Kwara United, Brann, WH Zall, Odds BK takımlarının yanı sıra Türkiye liglerinde Dyorex Boluspor ve Hangikredi Ümraniyespor formasını giydi." ifadeleri kullanıldı.

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