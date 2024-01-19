İşte cilt yenileyen maske tarifi

Bu maske, yağlı ciltler için özel olarak tasarlanmıştır ve cildinizin melanin seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

Maske için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

1 adet orta boy salatalık

Yarım limon

1 çay kaşığı aloe vera

1 yemek kaşığı gülsuyu

Maskeyi hazırlamak için yapmanız gerekenler ise şöyle:

Salatalığı dilimleyin ve blendıra koyun. Püre haline gelene kadar çekin.

Salatalık püresini ince bir tülbentten geçirerek suyunu bir kaseye alın.

Limonun suyunu sıkın ve salatalık suyuna ekleyin.

Aloe vera jelini ve gülsuyunu da karışıma ilave edin ve iyice karıştırın.

Karışımı bir sprey şişesine doldurun.

Maskeyi cildinize püskürtün ve 15 dakika bekleyin.

Ilık su ile durulayın.

Bu maskeyi haftada bir veya iki kez uygulayabilirsiniz. Cildinizin daha canlı ve ışıltılı göründüğünü fark edeceksiniz. Bu maske, cildinizi doğal ve etkili bir şekilde yenilemenize yardımcı olacaktır.



