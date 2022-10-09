﻿Generaller amiraller AKP+FETO+ABD

Vatan toprağı 20 Türk adası Yunan işgalinde…

Lozan'a göre "Silahlandırılması yasak" olan 12 ada Yunanlılar tarafından silahlandırıldı…

İlaveten; Amerika, Yunanistan'da 8 askerî üs kurdu ancak 20 yıllık AKP iktidarı, "uyuma numarası" yapıyor…

Gazetelerimizde yazıyoruz, televizyonlarda bas bas bağırıyoruz ama AKP iktidarı uyandırılamıyor…

Ancak AKP iktidarı bazı konularda çok da "uyanık" davranıyor.

Örnek…

Tarih: Şubat-Mart 2021

3 önemli konu Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü:

1-Harp Okulları ile Astsubay Okullarına girebilmek için zorunlu olan, "İrticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak" şartı AKP iktidarı tarafından kaldırıldı…

2- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir Tuğamiralin cemaat tekkesindeki apoletli, sarıklı, cüppeli fotoğrafı ortaya çıktı…

3-"Kanal İstanbul'u inadına yapacağız" dedi Recep Tayyip Erdoğan…

Tarih: 4 Nisan 2021

Mavi vatanımızın da anavatanımızın da koruyucusu ve savunucusu 103 şerefli, onurlu emekli amiral bu gelişmeler üzerine sessiz kalamadılar ve imzalayarak yayınladılar:

-Montrö ve Atatürk devrimleri bildirisi...

103 emekli amiral, son dönemde gündeme gelen "tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması" ve "Atatürk ilke ve devrimleri" konularında şu açıklamayı yaptılar:

"Yüce Türk Milletine,

Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.

Türk Boğazları, dünyanın en önemli su yollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö;

-Sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşması'nı tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir.

-Montrö, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz'i barış denizi yapan sözleşmedir.

-Montrö, Türkiye'nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir.

-Montrö, Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nda tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.

Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur.

TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir.

Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK'nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.

Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz.

Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir.

Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan'ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir.

Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde fedakârca görev yapan, Mavi Vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk'ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakâr Türk Denizcilerimizin yanındayız."

Tarih: 17 Aralık 2021

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, emekli 103 amiralin Montrö'yle ilgili bildiri yayınlanmasıyla ilgili açılan soruşturmada hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Tarih: 8 Ekim 2022

-Montrö Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayımladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 91 amiral için beraat, 12 isim için ise hapis cezası istendi.

Bakın yürürlükteki (!) anayasamız ise ne diyor:

Madde 25 - Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

Madde 26 - Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

"Uyanık" AKP ne yaptı?

1-Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde Montrö'nün önemini anladı ama anlatanları rütbeleri sökülerek hapse atmak istiyor.

2-Harp ve Astsubay Okullarına "İrticai ve bölücü görüşleri" olanlar girmeye devam ediyor.

3-Apoletli, sarıklı, cüppeli Tuğamiral mükâfat olarak, cezalandırılmadan, rütbesi sökülmeden emekli edildi…

Ergenekon, Balyoz, Askerî Casusluk kumpaslarında AKP'nin yüz karası dizisini şu yapımcıların kumpaslarında izledik;

-AKP+FETO+ABD...

Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar bilsinler ki;

-Ne generallere ne amirallere verilen ve verilecek olan siyasi cezalar asla hukuki değildir…

Siyasi kumpaslara rağmen onlar baş tacımızdır…