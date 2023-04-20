Gereğini yapıyor Ahmet canlı yayında söylediklerini inkar etti. Bu sözleri sen söylemedin mi Ahmettt

Ahmet Hakan depremle ilgili canlı yayında "Olumsuzluk çok az" dediği sözlerini inkar ederek, "Ben böyle demişim gibi haber paylaşıp, beni linç ediyorlar." dedi.

Gereğini yapıyor Ahmet canlı yayında söylediklerini inkar etti. Bu sözleri sen söylemedin mi Ahmettt

Editör: Özge Ceren Çimen

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24''te de Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depreme ilişkin skandal bir açıklamada bulunmuştu.

Hakan, enkazdan depremzede kurtarma çalışmaları yansıtılırken olumsuzlukların çok az olduğunu ancak çok can sıkıcı olduğu için "fazlaymış gibi" göründüğünü söylemişti.

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“OLUMSUZLUKLAR ÇOK AZ“

Hakan, programında ekrana enkazdan depremzede kurtarma çalışmaları yansıtılırken, şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuzluklar çok az aslında, ama tabii onlar çok can sıkıcı olduğu için fazlaymış gibi geliyor bize Aslında ama olumlu taraflarımız daha fazla. Yani bizim toplumumuzun estirdiği esas rüzgâr, dayanışma rüzgârı, bunu unutmayalım. Yani esas dayanışmayı büyütüyoruz. Diğerleri hava civa, çok önemli değil. Onlara fazla aldırış etmeyin."

SÖYLEDİKLERİNİ İNKAR ETTİ AMA GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu sözlere tepki gelince Hakan, sözlerinin çarpıtıldığını iddia etii. Ahmet Hakan canlı yayında, “'Olumsuzluklar az aslında, sadece can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor' Ben böyle demişim gibi haber paylaşıp, beni linç ediyorlar. Almışlar bu cümleleri yayınlıyorlar. Hakaret, küfür, tehdit hedef gösterme hepsi var. Ben böyle bir kalleşlik, internet kalleşliği denen bir kalleşlik hayatımda görmedim" diyerek söylediklerini inkar etti.

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Ancak Hakan’ın sözleti sarf ettiği anlar ortaya çıktı. Sosyal medyada bir kez daha Ahmet Hakan’a yönelik tepkiler çoğaldı.

ERDOĞAN ‘KÖŞESİNDEN GEREĞİNİ YAPTIĞINI’ AÇIKLAMIŞTI

28 Eylül’de CNN Türk canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefetin sağlık konusunda eleştirileri kesildi” diyen bir diğer Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye, “Köşenden gereğini yapacaksın, Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor…” talimatını vermişti.

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