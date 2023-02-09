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Türkiye Ahmet Hakan'ın bu sözlerini hiç unutmayacak. Olumsuzluklar çok az olumlu taraflarımız daha fazla

Erdoğan’ın ‘köşesinden gereğini yaptığını’ canlı yayında açıkladığı Ahmet Hakan, canlı yayında enkaz çalışmalarında "olumlu tarafların daha fazla" olduğunu söyleyerek, "Diğerleri hava civa, çok önemli değil.” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 10:53
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Ahmet Hakan'dan deprem yorumu: Olumsuzluklar çok az olumlu taraflarımız fazla

Türkiye Ahmet Hakan'ın bu sözlerini hiç unutmayacak. Olumsuzluklar çok az olumlu taraflarımız daha fazla
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te de Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Şu an itibariyle can kaybı 12 bin 873, yaralı sayısı ise 62 bin 937 oldu.  

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, binlerce vatandaşı hayatını kaybettiği depreme ilişkin skandal bir açıklamada bulundu.

Hakan, programında ekrana enkazdan depremzede kurtarma çalışmaları yansıtılırken, şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuzluklar çok az aslında, ama tabii onlar çok can sıkıcı olduğu için fazlaymış gibi geliyor bize Aslında ama olumlu taraflarımız daha fazla. Yani bizim toplumumuzun estirdiği esas rüzgâr, dayanışma rüzgârı, bunu unutmayalım. Yani esas dayanışmayı büyütüyoruz. Diğerleri hava civa, çok önemli değil. Onlara fazla aldırış etmeyin."

ERDOĞAN ‘KÖŞESİNDEN GEREĞİNİ YAPTIĞINI’ CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI

28 Eylül’de CNN Türk canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Muhalefetin sağlık konusunda eleştirileri kesildi” diyen bir diğer Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye, “Köşenden gereğini yapacaksın, Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor…” talimatını vermişti.

Sosyal medyada paylaşılan Hakan'ın videosu eleştirilere neden oldu.

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Tarık
9.02.2023 10:59
Akp iktidar, devlet değil artık değişmeli  
 
emekli köylü çoban
9.02.2023 10:59
insanlarımız soğuk açlık ve depremle mücadele ederken konuştuğuna bak bu aşağılık yaratığın, ulan bu kadar da yalamalık ve yalmaç ağızlılık olmaz UTANMAZ ARLANMAZ EDEPSİZ İĞRENÇ ADAM  
 
Emmi
9.02.2023 10:57
Surata yumruk işe yaramış  
 
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