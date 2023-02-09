Ahmet Hakan yine 'gereğini' yaptı: Olumsuzluklar çok az, olumlu taraflarımız daha fazla, gerisi hava civa, fazla aldırış etmeyin

Pazartesi (6 Şubat) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te de Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği depreme ilişkin skandal bir açıklamada bulundu.

Hakan, programında ekrana enkazdan depremzede kurtarma çalışmaları yansıtılırken, şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuzluklar çok az aslında, ama tabii onlar çok can sıkıcı olduğu için fazlaymış gibi geliyor bize Aslında ama olumlu taraflarımız daha fazla. Yani bizim toplumumuzun estirdiği esas rüzgâr, dayanışma rüzgârı, bunu unutmayalım. Yani esas dayanışmayı büyütüyoruz. Diğerleri hava civa, çok önemli değil. Onlara fazla aldırış etmeyin."

ERDOĞAN ‘KÖŞESİNDEN GEREĞİNİ YAPTIĞINI’ CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI

28 Eylül’de CNN Türk canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Muhalefetin sağlık konusunda eleştirileri kesildi” diyen bir diğer Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye, “Köşenden gereğini yapacaksın, Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor…” talimatını vermişti.