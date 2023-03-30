﻿Ghezzal'dan flaş açıklamalar

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, bugünkü antrenmandan önce basın mansuplarının sorularına cevap verdi.

Ghezzal, şunları söyledi:

-Fenerbahçe derbisi çok önemli. Sakatlığımı atlattım ve şu an çok iyiyim. Fenerbahçe karşısında elimden gelenin en iyisini yapacağım.

- Taraftarın derbide olmaması kötü bir şey. Güvenlik nedeniyle sanırım böyle olması daha iyi, bilmiyorum. Biz 3 puanı alarak, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.

- Bizim için en alt sıra, en üst sıra, orta sıra takımların farkı gibi bir şey söz konusu olamaz. Her maça iyi konsantre olmalı. İnşallah derbiden güzel bir sonuçla ayrılırız.

- Şenol Güneş ile iletişimimiz çok iyi. Sürekli bana durumumu sordu, takip etti. Zor bir sezon yaşıyorum, uzun bir sakatlık yaşadım.

- Sezon sonuna doğru gerçek seviyeme ulaşmaya çalışıyorum. Takımımıza kalan sürede maksimum katkıyı sağlayacağım.