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Ghezzal'dan flaş açıklamalar

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ghezzal, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 16:53
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Ghezzal'dan derbi sözleri

Ghezzal'dan flaş açıklamalar
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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, bugünkü antrenmandan önce basın mansuplarının sorularına cevap verdi.

Ghezzal, şunları söyledi:

-Fenerbahçe derbisi çok önemli. Sakatlığımı atlattım ve şu an çok iyiyim. Fenerbahçe karşısında elimden gelenin en iyisini yapacağım.

- Taraftarın derbide olmaması kötü bir şey. Güvenlik nedeniyle sanırım böyle olması daha iyi, bilmiyorum. Biz 3 puanı alarak, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.

- Bizim için en alt sıra, en üst sıra, orta sıra takımların farkı gibi bir şey söz konusu olamaz. Her maça iyi konsantre olmalı. İnşallah derbiden güzel bir sonuçla ayrılırız. 

- Şenol Güneş ile iletişimimiz çok iyi. Sürekli bana durumumu sordu, takip etti. Zor bir sezon yaşıyorum, uzun bir sakatlık yaşadım.

- Sezon sonuna doğru gerçek seviyeme ulaşmaya çalışıyorum. Takımımıza kalan sürede maksimum katkıyı sağlayacağım.

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