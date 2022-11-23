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Olivier Giroud Henry'i yakaladı

Dünya Kupası D Grubu'nda Fransa'nın Avustralya'yı 4-1 mağlup ettiği mücadelede 2 gol atan Olivier Giroud, Fransız efsane Thierry Henry’i yakaladı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 10:29
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Dünya Kupası'nda Avustralya'ya karşı 2 gol atan Olivier Giroud Henry'i yakaladı

Olivier Giroud Henry'i yakaladı
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Katar’da düzenlenen Dünya Kupası D Grubu ilk maçında kupanın son sahibi Fransa, Avustralya ile karşı karşıya geldi.

Avustralya'nın, 1-0 öne geçtiği müsabakada kazanan taraf 4-1’lik skorla Fransa oldu. Fransa’nın gollerini 27. dakikada Rabiot, 32 ve 71. dakikada Giroud ile 68. dakikada Mbappe kaydetti. Avustralya’nın tek golü ise 9. dakikada Goodwin'den geldi.

Olivier Giroud, attığı 2 gol ile Thierry Henry’nin 51 gol ile Fransa Milli Takımı’nın en golcü oyuncusu unvanına ortak oldu. Henry, milli takım formasıyla çıktığı 123 mücadelede 51 gol atarken, Olivier Giroud ise 115 karşılaşmada bu sayıya ortak oldu.

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