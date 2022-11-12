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Eski eşler Gisele Bündchen ile Tom Brady komşu oldu

Dünyaca ünlü manken Gisele Bündchen ve Amerikan futbolcusu Tom Brady 13 yıllık evliliklerini geçen hafta noktalamıştı. Bündchen Miami'de milyon dolarlık yeni bir malikane satın alınca eski eşler bu kez komşu oldu.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 13:20
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Gisele Bündchen ile Tom Brady komşu oldu! Geçen hafta boşanmışlardı

Eski eşler Gisele Bündchen ile Tom Brady komşu oldu
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Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady geçen hafta boşanmıştı. Şimdi eski eşler komşu oldu.

Bündchen, Miami'de 11.5 milyon dolara beş yatak odalı bir malikane aldı.

Bu malikane, eski çiftin birlikteyken 30 milyon dolara yaptırdığı yeni malikanenin tam çapraz karşısında yer alıyor.

Evliliklerinden iki çocuğu bulunan Bündchen ve Brady geçtiğimiz ay 13 yıllık birlikteliklerini noktalamıştı.

Bünchen'den ayrılan Brady “İşteyken işe odaklanırsınız, sonra eve gidersiniz ve evdeki önceliklerinize odaklanırsınız. Elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Çalışmaya ve bir baba olmaya devam ettiğim müddetçe bunları yapacağım” demişti.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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