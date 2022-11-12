Eski eşler Gisele Bündchen ile Tom Brady komşu oldu

Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady geçen hafta boşanmıştı. Şimdi eski eşler komşu oldu.

Bündchen, Miami'de 11.5 milyon dolara beş yatak odalı bir malikane aldı.

Bu malikane, eski çiftin birlikteyken 30 milyon dolara yaptırdığı yeni malikanenin tam çapraz karşısında yer alıyor.

Evliliklerinden iki çocuğu bulunan Bündchen ve Brady geçtiğimiz ay 13 yıllık birlikteliklerini noktalamıştı.

Bünchen'den ayrılan Brady “İşteyken işe odaklanırsınız, sonra eve gidersiniz ve evdeki önceliklerinize odaklanırsınız. Elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Çalışmaya ve bir baba olmaya devam ettiğim müddetçe bunları yapacağım” demişti.

