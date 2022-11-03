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Gisele Bündchen ve Tom Brody'nin evlilik sözleşmesi ortaya çıktı! Resmen boşanmışlardı

Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady'nin 13 yıllık evlilikleri geçtiğimiz günlerde resmen sona ermişti. Boşanma sonrası ünlü çiftin 2009'da yaptıkları evlilik sözleşmesi ortaya çıktı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 16:27
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Gisele Bündchen ve Tom Brody resmen boşanmıştı! Evlilik sözleşmeleri ortaya çıktı

Gisele Bündchen ve Tom Brody'nin evlilik sözleşmesi ortaya çıktı! Resmen boşanmışlardı
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Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Tom Brady, boşandıklarını resmen açıkladı.

Gisele Bündchen, "Birlikte geçirdiğimiz zaman için çok minnettarız, Tom ve ben boşanmamızı dostane bir şekilde sonuçlandırdık. Önceliğim her zaman tüm kalbimle çocuklarımda olmaya da devam edecek." dedi.

"ÇOK SAĞLAM BİR EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMIŞLARDI"

Magazin sitesi Page Six'e konuşan bir kaynak, "2009'da evlenmeden önce çok sağlam bir evlilik sözleşmesi yapmışlardı. Her ikisinin de kendi ayrı ticari kuruluşları var, bu nedenle servetlerinin ayrılması o kadar da karmaşık değildi. Diğer tek önemli faktör, devasa mülk portföylerini bölüşmekti" dedi.

MÜLKLER PAYLAŞILDI

Miami'deki "milyarder sığınağı" Indian Creek Adası'nda inşaatı devam eden 17 milyon dolarlık malikanenin 45 yaşındaki Brady'de kalacağı düşünülüyor. Çift, mülkü 2020 yılında satın almıştı.
The Post'un haberine göre Bünchen boşanmadan önce Miami Beach'te üç yatak odalı, üç banyolu bir evi 1,25 milyon dolara satın aldı. Kaynaklar, bu evi muhtemelen ofis olarak kullanacağını ve bölgede daha büyük bir ev daha satın aldığını söylüyor.

KOSTA RİKA'DAKİ EVİ ELİNDE TUTACAK

Bu arada 42 yaşındaki Bündchen, çocuklarıyla birlikte düzenli olarak tatil yaptığı Kosta Rika'daki Nicoya Yarımadası'ndaki evlerini de elinde tutacak.

Büyük mülk portföyleri arasında Bahamalar'da bir ev, Montana'daki seçkin Yellowstone Club'da bir başka ev ve Bündchen'in ayrılıkları sırasında kaldığı New York City'deki bir daire de yer alıyor.

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