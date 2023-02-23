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Beşiktaş'ta sürpriz N'Koudou gelişmesi. Yönetime şart koşmuştu

Beşiktaş'a şart koşan ve takımdan ayrılmamayı direten N'Koudou'ya Rusya Ligi ve Arabistan Ligi takımlarından teklifler geldiği öğrenildi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 15:26
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Gitmek istemeyen N'Koudou'nun talipleri artıyor

Beşiktaş'ta sürpriz N'Koudou gelişmesi. Yönetime şart koşmuştu
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Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Kevin N'Koudou, takımdan ayrılmamakta diretince gözden düştü.

Rusya Ligi ekiplerinden Rostov ve Dinamo Moskova'nın Kamerunlu kanat oyuncusu için atağa kalktığı ve transferi için Beşiktaş ile temas kurdukları belirtildi. Şenol Güneş'in düşünmediği Kamerunlu'nun maaşından kurtulmak için Körfez ülkelerinde de kulüp aranıyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kamerunlu yıldız bu sezon 21 maçta forma giyerken 5 gol ve 1 asist üretti. Beşiktaş'ta 107 maçta forma giyen N'Koudou'nun 21 gol ve 9 asisti bulunuyor.

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