Beşiktaş'ta sürpriz N'Koudou gelişmesi. Yönetime şart koşmuştu

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Kevin N'Koudou, takımdan ayrılmamakta diretince gözden düştü.

Rusya Ligi ekiplerinden Rostov ve Dinamo Moskova'nın Kamerunlu kanat oyuncusu için atağa kalktığı ve transferi için Beşiktaş ile temas kurdukları belirtildi. Şenol Güneş'in düşünmediği Kamerunlu'nun maaşından kurtulmak için Körfez ülkelerinde de kulüp aranıyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kamerunlu yıldız bu sezon 21 maçta forma giyerken 5 gol ve 1 asist üretti. Beşiktaş'ta 107 maçta forma giyen N'Koudou'nun 21 gol ve 9 asisti bulunuyor.