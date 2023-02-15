En hızlı Android telefonlar açıklandı

En hızlı Android telefonlar listesine Qualcomm damga vurdu.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, toplamda 1 milyon 283 bin 893 puan alan telefonu 1 milyon 272 bin 580 puanlı iQOO 11 takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 1 milyon 112 bin 92 puanla Legion Y70 oldu. Bir sonraki sırada karşımıza çıkan model Redmi K50 Ultra. 1 milyon 93 bin 516 puana sahip telefonun ardından beşinci sırada 1 milyon 66 bin 439 puanla ZenFone 9 geliyor.

EN HIZLI 10 TELEFON:

Vivo X90 Pro+ – 1 milyon 283 bin 893 puan

iQOO 11 – 1 milyon 272 bin 580 puan

Lenovo Legion Y70 – 1 milyon 112 bin 92 puan

Redmi K50 Ultra – 1 milyon 93 bin 516 puan

ZenFone 9 – 1 milyon 66 bin 439 puan

Xiaomi 12T Pro – 1 milyon 62 bin 46 puan

Red Magic 7 – 1 milyon 48 bin 268 puan

iQOO Neo 7 – 1 milyon 34 bin 708 puan

Galaxy Z Fold 4 – 1 milyon 4 bin 226 puan

Xiaomi 12 Pro – 986 bin 518 puan