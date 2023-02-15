15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

En hızlı Android telefonlar açıklandı

AnTuTu Ocak ayında globalde en hızlı Android 10 telefonu açıkladı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 11:19
Takip Et

Globalde en hızlı Android 10 telefon belli oldu

En hızlı Android telefonlar açıklandı
+
Aa
-

En hızlı Android telefonlar listesine Qualcomm damga vurdu.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, toplamda 1 milyon 283 bin 893 puan alan telefonu 1 milyon 272 bin 580 puanlı iQOO 11 takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 1 milyon 112 bin 92 puanla Legion Y70 oldu. Bir sonraki sırada karşımıza çıkan model Redmi K50 Ultra. 1 milyon 93 bin 516 puana sahip telefonun ardından beşinci sırada 1 milyon 66 bin 439 puanla ZenFone 9 geliyor.

EN HIZLI 10 TELEFON:

Vivo X90 Pro+ – 1 milyon 283 bin 893 puan

iQOO 11 – 1 milyon 272 bin 580 puan

Lenovo Legion Y70 – 1 milyon 112 bin 92 puan

Redmi K50 Ultra – 1 milyon 93 bin 516 puan

ZenFone 9 – 1 milyon 66 bin 439 puan

Xiaomi 12T Pro – 1 milyon 62 bin 46 puan

Red Magic 7 – 1 milyon 48 bin 268 puan

iQOO Neo 7 – 1 milyon 34 bin 708 puan

Galaxy Z Fold 4 – 1 milyon 4 bin 226 puan

Xiaomi 12 Pro – 986 bin 518 puan

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
1
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
2
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
3
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
5
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
﻿Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
﻿Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
﻿Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
﻿Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
﻿Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
﻿OHAL bölgesinde memurlara 'esnek çalışma' genelgesi yayınlandı
﻿OHAL bölgesinde memurlara 'esnek çalışma' genelgesi yayınlandı
﻿OHAL bölgesinde memurlara 'esnek çalışma' genelgesi yayınlandı
﻿Depremzedeler için tetanos aşısı uyarısı
﻿Depremzedeler için tetanos aşısı uyarısı
﻿Depremzedeler için tetanos aşısı uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.